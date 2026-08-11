Ο Ολυμπιακός «λύγισε» στην παράταση από τη Ναϊμέγκεν (11/08, 2-1 παρ.) και έτσι, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν στη League Phase του Europa League.

Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν χάρη στο γκολ του Ελ Κααμπί, όμως δέχθηκαν την ισοφάρισης από τον Λίνσεν, με το ματς να οδηγείται τελικά στην παράταση. Η αποβολή του Φορτούνη από το 80ο λεπτό της αναμέτρησης δυσκόλεψε αρκετά το έργο τους, με τον Εμρέ Μορ να διαμορφώνει το τελικό 2-1 στο έξτρα ημίωρο.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα του MEGA, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έστειλε μήνυμα ανασυγκρότησης, ενώ μίλησε και για το πρόβλημα που υπάρχει με τις προετοιμασίες των ομάδων.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

«Ήταν δύσκολο παιχνίδι, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας. Στο δεύτερο βάλαμε το γκολ και νομίζαμε ότι θα μπορούσαμε να μείνουμε μπροστά μέχρι το τέλος, δεχθήκαμε όμως το γκολ σε μια φάση που είχαμε αμφιβολίες για το αν ήταν οφσάιντ. Από την αποβολή και μετά δυσκολευτήκαμε πολύ να βγούμε στην επίθεση και έπρεπε να αμυνθούμε, όμως δεν αντέξαμε».



Για το πώς θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα: «Ξέρουμε από πριν πως είναι η κατάσταση. Ξέραμε ότι είχαμε την ευκαιρία να προκριθούμε στο Champions League, αυτή τη στιγμή συγκεντρωνόμαστε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και περιμένουμε την κλήρωση του Europa League».



Για το τι πρέπει να αλλάξει: «Ζούμε σε μια εποχή στην οποία η προετοιμασία δεν βοηθάει καμία ομάδα, γιατί πολλοί από τους παίκτες που συμμετέχουν στην προετοιμασία τελικά φεύγουν και έρχονται άλλοι που δεν έχουν κάνει προετοιμασία. Πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι παίκτες μας, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτούς που θα έχουμε στην διάθεσή μας. Οι μεταγραφές τελειώνουν σε λίγο καιρό, χωρίς να ξέρουμε ακόμα ποιοι θα είναι οι παίκτες μας. Αυτό είναι κάτι που εμποδίζει πολύ τον σχεδιασμό της χρονιάς. Πρέπει να δούμε με ποιους παίκτες θα έχουμε για να προχωρήσουμε».

Για το τι είπε στους παίκτες του: «Μείναμε με παίκτη λιγότερο, κάναμε την προσπάθεια αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Δεν μπορούμε να κατεβάσουμε το κεφάλι και πρέπει να ανασυνταχθούμε».