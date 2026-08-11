Παρότι χρειάστηκε τον έξτρα χρόνο της παράτασης, ο Παναθηναϊκός έκαμψε την αντίσταση της ΤΣΣΚΑ 1948 (11/08, 1-2 παρ.) και έτσι, η ομάδα του Νίστρουπ εξασφάλισε την πρόκριση στα Play Offs του Conference League.

Το «τριφύλλι» πήρε το προβάδισμα με τον Λιβάι Γκαρσία, όμως οι Βούλγαροι, λίγο πριν την εκπνοή της αναμέτρησης, βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης και έστειλαν το ματς στην παράταση. Εκεί, ο Ντέσερς «μίλησε», έκανε το 1-2 και έστειλε τον Παναθηναϊκό στον επόμενο γύρο.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα του ΣΚΑΪ, ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξύμνησε τη νοοτροπία των παικτών του, αλλά και τη δουλειά του ιατρικού του επιτελείου, ενώ παράλληλα εξήγησε γιατί χρησιμοποίησε την τριάδα στην άμυνα.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Νίστρουπ:

«Παίξαμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, αλλά όπως είπα και στους παίκτες, είναι μία καινούργια κατάσταση, ήταν όλα καινούργια, παίξαμε για πρώτη φορά με πεντάδα στην άμυνα. Η νίκη αυτή οφείλεται στην νοοτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά του ιατρικού επιτελείου, που έφερε πίσω γρήγορα τον Ντέσερς και φρόντισε να είναι έτοιμος ο Λιβάι Γκαρσία. Θα υπάρξουν νίκες, θα υπάρξουν ήττες, όμως το βασικό είναι να βελτιωνόμαστε με την επιστροφή και των άλλων παικτών.

Δεν ήταν θέμα αντιπάλου η επιλογή της τριάδας στην άμυνα. Όταν είδα την ΤΣΣΚΑ στην Αθήνα και γνωρίζοντας τις απουσίες, κατάλαβα ότι έπρεπε να αλλάξω τη διάταξη. Είπα ότι θα ήταν καλύτερα να μη χρησιμοποιήσω τετράδα, θα ήταν ρίσκο. Το πιο σημαντικό είναι η πρόκριση. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και… σέξι, αλλά προχωράμε και τώρα κοιτάμε τον επόμενο αντίπαλό μας, είτε τη Μπενφίκα είτε τη Χράντετς».