O Σταύρος Πήλιος θα είναι στην ΑΕΚ, μέχρι το 2030! Υπογράφοντας νέο συμβόλαιο, λίγο καιρό, μετά τη «δικαίωση» που ένιωσε.

Η ΑΕΚ προχώρησε σε ακόμα μία κίνηση. Όχι μεταγραφική, αλλά σε μία επέκταση συμβολαίου.

Εδώ και αρκετό καιρό υπήρξαν συζητήσεις με την πλευρά του Σταύρου Πήλιου, ώστε να υπάρξει μία πρόωρη επέκταση συμβολαίου.

Ο 23χρονος αριστερός μπακ «έμπαινε» στο τελευταίο χρόνο της συμφωνίας του και η «Ένωση» ήθελε να τον επιβραβεύσει για όσα έχει προσφέρει.

🎥 Ο Σταύρος Πήλιος έδωσε τα χέρια με τον Μάριο Ηλιόπουλο και θα συνεχίσει να φοράει τα κιτρινόμαυρα για ακόμα τέσσερα χρόνια!#AEKFC #ContractRenewalhttps://t.co/K2yJdJ27zF — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 9, 2026

Και έτσι έγινε. Οι δύο πλευρές -αν δεν αλλάξει κάτι- θα συνεχίσουν την κοινή του πορεία (και) για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Δηλαδή, θα είναι μαζί -τουλάχιστον- μέχρι το 2030.

Σε μία κίνηση που ήρθε λίγο καιρό, μετά τη «δικαίωση» που ένιωσε ο Σταύρος Πήλιος.

Δεν πάει πολύς καιρός, από όταν η «Ένωση» έκανε ένα ξέφρενο «γλέντι», ώστε να πανηγυρίσει το πρωτάθλημά της.

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΣ Γιάννινα ήταν από τους βασικούς «πυλώνες» της ομάδας του και έζησε -ίσως- την πιο σημαντική στιγμή της καριέρας του.

Η «δικαίωση» του Πήλιου

Μετά τη φιέστα, ο Σταύρος Πήλιος εμφανίστηκε στους εκπροσώπους του Τύπου και εξέφρασε τις πρώτες του σκέψεις, έπειτα από την κατάκτηση του τίτλου.

Μία λέξη που «έμεινε» από τα λόγια του ήταν η: «δικαίωση».

«Ποτέ δεν ήμουν η πρώτη επιλογή. Ποτέ. Πραγματικά, έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα για να είμαι εδώ σήμερα. Το οφείλω στους δικούς μου.

Τους αγαπώ πάρα πολύ, όπως και όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου καθημερινά. Με έχουν βοηθήσει να καταφέρω πολλά πράγματα, γιατί η ζωή ενός αθλητή δεν είναι μόνο αυτό που κάνει μέσα στο γήπεδο, αλλά και ό,τι κάνει όταν είναι έξω από αυτό. Ιδιαίτερα εμείς, που ακούμε τα περισσότερα, συνήθως δεν περνάμε εύκολα.

Αλλά είναι και μια δικαίωση για μένα προσωπικά, γιατί έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Δεν ήμουν ποτέ ταλέντο. Και πραγματικά, αυτό είναι μόνο η αρχή», ήταν συγκεκριμένα τα όσα ανέφερε.

Για έναν ποδοσφαιριστή που έχει τονίσει πως από μικρός ονειρευόταν να κατακτάει ένα πρωτάθλημα. Και όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά λίγους μήνες αργότερα, υπέγραψε νέο συμβόλαιο, με την ομάδα που τα κατάφερε.