Η Ελλάδα αποκτά διαφορά ασφαλείας για τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA!

Η Ελλάδα έκανε… άλμα στη βαθμολογία της UEFA, αποκτώντας διαφορά ασφαλείας στη 10η θέση από Πολωνία και Τσεχία.

Αρχικά, η νίκη του Ολυμπιακού ήταν διπλής σημασίας. Πέρα από το πολύτιμο 3/3 που έκανε στην εκκίνηση της League Phase του Europa League, με την επικράτηση επί της Σπάρτα Πράγας (22/10, 1-0) «πλήγωσε» και την Τσεχία, χαρίζοντας πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα.

Ο Αλγουαθίλ θέλει να φέρει το… παράδειγμα της άμυνας και στην επίθεση του Ολυμπιακού Ο Ολυμπιακός συνεχίσει τη νικηφόρα πορεία του στο Europa League, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να έχει βρει τον «δρόμο» για το πώς θα «φτιαχτεί» η αποτελεσματικότητα στην επίθεση της ομάδας του!

Πολύ σημαντική ήταν και η νίκη του Παναθηναϊκού στο Αλμάτι επί της Καϊράτ (22/10, 1-5), καθώς έτσι έγινε το 2/4 από τους ελληνικούς συλλόγους, από την στιγμή που ΑΕΚ και ΟΦΗ ηττήθηκαν από Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 5-1) και Μπάγερ Λεβερκούζεν (22/10, 0-2), αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύτερη εκτός έδρας Ευρωνίκη του: Ποιο ματς κατέχει την κορυφή; Ο Παναθηναϊκός ήταν «καυτός» στο Αλμάτι και έφτασε στη δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη της ιστορίας του, μακριά από την έδρα του.

Η διαφορά από Τσεχία και Πολωνία αυξήθηκε στους 887 πόντους, καθώς καμία από τους συλλόγους από αυτές τις χώρες δεν κατάφερε να κερδίσει στην ευρωπαϊκή αγωνιστική που ολοκληρώθηκε.

Η Τσεχία είχε τις ισοπαλίες της Σλάβια Πράγας και της Γιάμπλονετς, μαζί δύο ήττες της Σπάρτα Πράγας και της Βικτόρια Πλζεν. Από την άλλη, η Πολωνία είχε την ισοπαλία της Λεχ Πόζναν με τη Σάντερλαντ και την ήττα της Γιαγκελόνια από την Άντερλεχτ.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 52.275 (4/5)

10. Ελλάδα 46.612 (4/5)

11. Τσεχία 45.725 (4/5)

12. Πολωνία 45.725 (2/5)

13. Νορβηγία 40.212 (4/5)

14. Δανία 40.056 (4/4)

Η σημασίας της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA

Γιατί, όμως, είναι σημαντική η 10η θέση; Διότι αναβαθμίζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια!

Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής της Stoiximan Super League θα έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Champions League.

Από εκεί και πέρα, ο 2ος θα ξεκινά από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ στο Europa League θα υπάρχουν δύο διαθέσιμα εισιτήρια, που θα πηγαίνουν στον 3ο (2ος προκριματικός γύρος) και στον Κυπελλούχο (Play Offs).

Ο 4ος του πρωταθλήματος θα ξεκινά από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.