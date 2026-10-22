Ο Ολυμπιακός συνεχίσει τη νικηφόρα πορεία του στο Europa League, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να έχει βρει τον «δρόμο» για το πώς θα «φτιαχτεί» η αποτελεσματικότητα στην επίθεση της ομάδας του!

«Τρένο» με… σπασμένα τα φρένα ο Ολυμπιακός στο Eυρώπη. Οι Πειραιώτες κέρδισαν με 1-0 τη Σπάρτα Πράγας (22/10) και πλέον έχουν κάνει το 3/3 στο Europa League!

Ο Αρμάντο Γκονσάλες ήταν ο παίκτης που με δόση της τύχης έδωσε τη λύση στην ομάδα στα τελευταία λεπτά.

Σε ένα ματς που άφησε πολύ ικανοποιημένο τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ωστόσο, ο Ισπανός τεχνικός είχε ένα «παράπονο» στις δηλώσεις του στη MAGENTA TV.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως θα ήθελε οι «ερυθρόλευκοι» να έχουν περισσότερη αποτελεσματικότητα στην επίθεσή τους, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο αμυντικό κομμάτι.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ:

Για τη νίκη και το 3/3:

«Είμαστε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Δεν είναι εύκολες οι έξι συνεχόμενες νίκες και το 3/3 στο Europa League, είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. Αυτό οφείλεται στη σκληρή δουλειά των παικτών. Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ, πρέπει να ξεκινήσουμε την αποκατάσταση για το ματς της Κυριακής, το οποίο δεν είναι εύκολο και πρέπει να δουλέψουμε, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι για σήμερα».

Για τις σωστές αποφάσεις του από τον πάγκο και το πώς επηρεάζουν το ματς:

«Διαφωνώ μαζί σας. Οι νίκες ανήκουν πάντα στους ποδοσφαιριστές. Εκείνοι παίζουν, ο προπονητής είναι εδώ για να τους βοηθήσει και οι αποφάσεις είναι πολύ εύκολες όταν έχεις τέτοιους παίκτες».

Για την αμυντική λειτουργία:

«Η άμυνα είναι πολύ σημαντική, δεν οφείλεται όμως τίποτα μόνο στους αμυντικούς ή στους επιθετικούς. Οι πρώτοι που αμύνονται είναι οι επιθετικοί. Θα ήθελα λίγη ευστοχία στην επίθεση, αλλά δουλεύουμε γι’ αυτό. Είναι κρίμα, γιατί φτιάχνουμε ευκαιρίες και πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, όπως είμαστε και στην άμυνα».