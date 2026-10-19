Ο Στέφαν Ορτέγκα ήταν από τους πρωταγωνιστές στο Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (18/10, 0-2), επιβεβαιώνοντας πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Ολυμπιακός πρόθεσε ακόμα μία νίκη στο «σακούλι» του. Η πέμπτη συνεχόμενη δείχνοντας να έχει αφήσει πίσω του το κακό ξεκίνημα στη σεζόν.

Το ματς με τον Παναιτωλικό (18/10, 0-2) είχε… παγίδες, καθώς οι Πειραιώτες κινδύνευσαν αρκετές φορές.

Πώς ο Ολυμπιακός «ισορρόπησε» το ματς με τον Παναιτωλικό, όταν δέχτηκε πίεση Ο Ολυμπιακός φεύγει με «τρίποντο» από την έδρα του Παναιτωλικού (18/10, 0-2), με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μιλάει για το πώς «ισορρόπησε» το ματς η ομάδα του, όταν δέχτηκε πίεση.

Ωστόσο, ο Στέφαν Ορτέγκα ήταν εκεί, για να φωνάξει «παρών» και να βοηθήσει την ομάδα του.

Σε μία αναμέτρηση που «επιβεβαίωσε» ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Έτσι και αλλιώς, έχει «σβήσει» αρκετά τέρματα στην παρουσία του στους Πειραιώτες.

Στέφαν Ορτέγκα, ο «Κέρβερος» του Ολυμπιακού

O Γερμανός τερματοφύλακας είχε εξ αρχής δύσκολη δουλειά μπροστά του, καθώς έπρεπε να μπει στα «γάντια» του Κωνσταντή Τζολάκη.

Όμως, η εκκίνησή του είναι αρκετά καλή. Σε πρωτάθλημα και Europa League έχει παίξει σε όλα τα ματς, μετρώντας συνολικά εννέα αναμετρήσεις.

Στη Stoiximan Super League έχει κρατήσει το «μηδέν» σε πέντε περιπτώσεις, ενώ το ίδιο έκανε κόντρα στη Μαρσέιγ (15/10, 0-1).

🛑 Some incredible stops from Stefan Ortega, Dominik Kotarski and more…#UELsaves | @Betano_PT pic.twitter.com/7e9EpkwpCQ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 15, 2026

Οι φορές που έχει την μπάλα από τα δίχτυα του είναι μετρημένες στο ένα χέρι, καθώς ο Ολυμπιακός με τον Στέφαν Ορτέγκα έχει δεχτεί μονάχα τρία γκολ.

Φυσικά, τόσο η άμυνα, όσο και ο ίδιος έχει βάλει το… χεράκι του για αυτήν την επίδοση.

Ο Γερμανός πορτιέρε μετράει συνολικά 23 επεμβάσεις, έχοντας απομακρύνει ή μπλοκάρει τα 88.5% των σουτ που έχει πάει στην εστία του.

Τι «λένε» τα xGoals για την παρουσία του Στέφαν Ορτέγκα στον Ολυμπιακό;

Οι «ερυθρόλευκοι», βάσει των τελικών προσπαθειών στο τέρμα τους, θα έπρεπε να έχουν παθητικό 5.86 τέρματα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Άρα, ο 33χρονος τερματοφύλακας έχει «σώσει» συνολικά -περίπου- τρία γκολ στην παρουσία του στην Ελλάδα!

Όχι και άσχημα, για την εκκίνησή του στους Πειραιώτες, που έχουν βρει έναν «αθόρυβο» πρωταγωνιστή!