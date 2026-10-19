Ο Παναθηναϊκός πετούσε «φωτιές» στη επίθεσή του απέναντι στον Asteras AKTOR (18/10, 5-1). Σε ένα ματς που θα το θυμάται για πολλούς λόγους!

Επιστροφή στις νίκες στη Stoiximan Super League με εκκωφαντικό τρόπο για τον Παναθηναϊκό!

Οι «πράσινοι» είχαν μία εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στον Asteras AKTOR (18/10, 5-1) και επέστρεψαν στην κορυφή της βαθμολογίας.

H πρώτη «εικόνα» για τους τραυματίες & τι θα «άλλαζε» ο Νίστρουπ απ’ το Παναθηναϊκός – Asteras AKTOR (video) Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, για τις εγχώριες διοργανώσεις, κόντρα στον Asteras AKTOR (18/10, 5-1). Σε ένα ματς που ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε ένα «παράπονο», ενώ είδε και δύο παίκτες του να τραυματίζονται.

Τα πέντε γκολ «δείχνουν» από μόνα τους, ότι πολλά πράγματα λειτούργησαν. Και έτσι είναι, αφού η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε «διαστημικά» νούμερα.

Σε ένα ματς που «είδε» την μπάλα να καταλήγει πέντε φορές στα αντίπαλα δίχτυα, μετά από πάρα πολύ καιρό.

Τα «διαστημικά» νούμερα του Παναθηναϊκού

Οι «πράσινοι» ήταν σε ένα -σχεδόν- αψεγάδιαστο μεσοεπιθετικό απόγευμα.

Δημιούργησαν συνολικά 27 τελικές προσπάθειες, με τις οκτώ να είναι στην αντίπαλη εστία και οκτώ (!) μεγάλες ευκαιρίες!

Παράλληλα, είχαν εννέα εκτελέσεις κόρνερ, αλλά και xGoals που «έφτασαν» τα 5.72.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, όταν μία ομάδα έχει τέτοια στατιστικά δύσκολα να μην σκοράρει πολλά γκολ και ακόμα πιο δύσκολα να μην κερδίσει.

Ενδιαφέρον έχει και το πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός σκόραρε πέντε γκολ σε ματς πρωταθλήματος.

Θα πρέπει να «γυρίσουμε» τον χρόνο πίσω 911 ημέρες ή αλλιώς -περίπου- 2.5 χρόνια πίσω!

Τότε, το «τριφύλλι» είχε κερδίσει με 5-0 τη Λαμία, σε μία αναμέτρηση που έχουν «αλλάξει» πολλά από τότε.

Ενδεικτικό αυτού, ότι κανένας παίκτης που είχε παίξει σε εκείνo το ματς δεν είναι στο παρόν ρόστερ του Παναθηναϊκού.