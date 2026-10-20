Ένα μεγάλο «σοκ» για τον Παναθηναϊκό, με τον Αζεντίν Ουναΐ να επιστρέφει από το 2027. Πώς σκέφτεται να καλύψει το κενό του ο Τζέικομπ Νίστρουπ;

Τελικά, το «σοκ» ήταν πάρα πολύ μεγάλο για τον Παναθηναϊκό. Ο Αζεντίν Ουναΐ τραυματίστηκε στο ματς με τον Asteras AKTOR (18/10, 5-1). Aπ’ την αρχή φάνηκε ότι θα χρειαστεί να μείνει αρκετό καιρό στα «πιτς».

Ωστόσο, τίποτα δεν είχε γίνει γνωστό, μέχρι να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις. Τελικά, τα αποτελέσματα έδειξαν το χειρότερο πιθανό σενάριο, καθώς ο Μαροκινός έχει θλάση βαριάς μορφής.

Oι «διαστημικοί» αριθμοί του Παναθηναϊκού έφεραν πέντε γκολ, μετά από 911 ημέρες! (video) Ο Παναθηναϊκός πετούσε «φωτιές» στη επίθεσή του απέναντι στον Asteras AKTOR (18/10, 5-1). Σε ένα ματς που θα το θυμάται για πολλούς λόγους!

Αυτό σημαίνει πως θα απουσιάσει περίπου για 2.5 μήνες, με την επιστροφή του να είναι υπολογισμένη για το νέο έτος.

Αυτό αφήνει και ένα μεγάλο «κενό» για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ. Παρ’ όλα αυτά, ο Δανός προπονητής έχει ήδη στο «μυαλό» του τι μπορεί να κάνει.

Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Ουναΐ

Στη συνέντευξη Τύπου, μετά την αναμέτρηση με τον Asteras AKTOR (18/10, 5-1) υπήρξε ερώτηση, σε σχέση με τον Αζεντίν Ουναΐ.

Ο τεχνικός των «πρασίνων» με τα λόγια του «έδειξε» τι μπορεί να κάνει, όσο δεν θα τον έχει στη διάθεσή του.

Αρχικά, ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να παίξει με μεγάλη ευκολία το 4-4-2, χωρίς να έχει έναν παίκτη ως επιτελικό μέσο.

Όμως, αν θέλει να το κάνει, έχει και τα κατάλληλα «εργαλεία». Ιμράν Λούζα, αλλά και ο Κινγκς Κάνγκουα ήταν οι δύο παίκτες που τόνισε ο Τζέικομπ Νίστρουπ ότι μπορούν να παίξουν πίσω από τους επιθετικούς.

Με τις ατάκες να «δείχνουν» και ακριβώς πώς ο Δανός τεχνικός έχει σκεφτεί τον Παναθηναϊκό, χωρίς την παρουσία του Αζεντίν Ουναΐ.