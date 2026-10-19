Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής σε ένα ματς… ροντέο απέναντι στον Ηρακλή (18/10, 2-1), με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να κάνει απίθανα πράγματα!

Ματς για γερά νεύρα. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή (18/10, 2-1) είχε πολλές συγκινήσεις.

Ο «Γηραιός» το πάλεψε, έφτασε κοντά στη νίκη, αλλά τελικά ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε την ανατροπή!

Σε ένα ματς που αν δεν υπήρχε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς τα πράγματα να ήταν διαφορετικά.

Ο Σέρβος εξτρέμ έκανε απίστευτα πράγματα στο δημιουργικό κομμάτι και «έφτιαξε» ό,τι καλύτερο είχε ο ΠΑΟΚ στο επιθετικό του τρίτο!

Το masterclass του Ζίβκοβιτς

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ήταν και αυτός που έδωσε το «σύνθημα» για αντεπίθεση.

Όχι με γκολ, αλλά με ασίστ! Δηλαδή, όπως συνηθίζει να κάνει. Ήταν ο άνθρωπος που «σέρβιρε» τόσο τον Σιμόν Μπανζά, όσο και τον Γιάννη Μιχαηλίδη, για τα γκολ της ανατροπής.

Ωστόσο, αν δούμε καλύτερα τα στατιστικά θα παρατηρήσουμε πως μόνο τυχαία δεν έγινε αυτό.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είχε συνολικά 57 επαφές με την μπάλα που έμοιαζαν με «χρυσό»!

Δημιουργικά έκανε το… τέλειο παιχνίδι, καθώς προκάλεσε πολλούς «μπελάδες» στον Ηρακλή.

Είχε 24/34 επιτυχημένες μεταβιβάσεις, με 4/8 σέντρες να βρίσκουν γκολ και τα δύο να καταλήγουν στα δίχτυα!

Παράλληλα, είχε πέντε πάσες-κλειδιά, ενώ δημιούργησε και δύο μεγάλες ευκαιρίες, όσες είχε ο ΠΑΟΚ σε όλο το ματς!

Σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που ήταν εκεί για να «φτιάξει» την επίθεση της ομάδας του, όταν το είχε ανάγκη.