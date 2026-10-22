Ο Παναθηναϊκός ήταν «καυτός» στο Αλμάτι και έφτασε στη δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη της ιστορίας του, μακριά από την έδρα του.

Ο Παναθηναϊκός, όπως αποδείχθηκε, είχε πολύ εύκολο έργο στη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Αν και το ταξίδι στο μακρινό Καζακστάν ήταν δύσκολο, η Καϊράτ δεν πρόβαλε καμία αντίδραση, με την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ να επικρατεί με 5-1 (22/10).

Για το «τριφύλλι» σκόραραν οι Ταμπόρδα, Ντέσερς εις διπλούν, Κάνγκουα και Ραστόντερ, με τον Μπέκμπολατ απλώς να μειώνει και να διαμορφώνει το τελικό σκορ.

Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στην εκκίνησή του στο φετινό Conference League, όμως παράλληλα, με αυτή την ευρεία νίκη στο Καζακστάν, σημείωσε και τη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη του εκτός έδρας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Για να βρούμε ποιο παιχνίδι βρίσκεται στην πρώτη θέση, θα χρειαστεί να επιστρέψουμε πίσω στο μακρινό 1992. Εκείνη τη χρονιά, και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο, το «τριφύλλι» είχε αντιμετωπίσει την Ελεκτροπούτερε Κραϊόβα για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA.

Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με το άνετο 6-0, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κριστόφ Βαζέχα. Αυτό το αποτέλεσμα παραμένει έως σήμερα η μεγαλύτερη ευρωνίκη των «πρασίνων».