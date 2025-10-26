Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες για το σπουδαίο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ (26/10, 21:00), για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Όλα είναι έτοιμα! Μετράμε αντίστροφα για το σπουδαίο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ (26/10, 21:00), για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι δύο ομάδες έχουν ακριβώς τους ίδιους βαθμούς και όποια πάρει τη νίκη θα μπορέσει να πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα.

Λίγη πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο κλαμπ.

Ο Μεντιλίμπαρ εξήγησε γιατί «θες να ζεις και να ξαναζείς την ιστορία του Ολυμπιακού» Η επίσκεψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και των παικτών του Ολυμπιακού, στο μουσείο του συλλόγου, «ξύπνησε» πολύ ευχάριστες αναμνήσεις στον Βάσκο τεχνικό.

Για τον γηπεδούχο, Ολυμπιακό, κάτω από την εστία θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Κοστίνια, ενώ αριστερά ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Στα μετόπισθεν θα παίξουν οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορέντσο Πιρόλα.

Στα χαφ θα είναι οι Σαντιάγο Έσε και Ντάνι Γκαρθία, ενώ μπροστά τους ο Μεχντί Ταρέμι σε ρόλο «κρυφού επιθετικού». Από τη μία πλευρά της επίθεσης θα είναι ο Ρεμί Καμπελά, στην άλλη ο Ντανιέλ Ποντένσε ενώ στην κορυφή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία, Καμπελά, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Στον πάγκο θα είναι οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέι, Στρεφέτσα, Μάνσα, Γιαζίτζι, Μουζακίτης, Πνευμονίδης.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYAEK #slgr pic.twitter.com/zrMuga87YE — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 26, 2025

Για την ΑΕΚ κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Λάζαρος Ρότα, Ντομαγκόι Βίντα, Φελίπε Ρέλβας και Τζέιμς Πενράις θα είναι από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα.

Στα χαφ θα παίξουν οι Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μαρίν και Πέτρος Μάνταλος. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, στο άλλο ο Δημήτρης Καλοσκάμης και στην κορυφή ο Λούκα Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γιόνσον, Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Πιερό.