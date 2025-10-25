Η επίσκεψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και των παικτών του Ολυμπιακού, στο μουσείο του συλλόγου, «ξύπνησε» πολύ ευχάριστες αναμνήσεις στον Βάσκο τεχνικό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «έζησε» ξανά την ιστορική κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό, μαζί με τους παίκτες του.

Στην προπόνηση της Παρασκευής (24/10), οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν να δώσουν μία ξεχωριστή «πινελιά».

Αρχικά, αυτή δεν έλαβε χώρα στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, όπως συνηθίζεται. Εν αντιθέσει, έγινε στην έδρα των Πειραιωτών, το Γ. Καραϊσκάκης.

Όπως φάνηκε, υπήρχε ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος για αυτή την αλλαγή. Αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης, «σύσσωμος» ο Ολυμπιακός μετέβη στο νέο υπερσύγχρονο Μουσείο, που άνοιξε τις πύλες του το περασμένο καλοκαίρι.

Άπαντες περιηγήθηκαν στον χώρο, «ταξιδεύοντας» στις μεγαλύτερες στιγμές του συλλόγου από τον Πειραιά.

Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για το νέο Μουσείο των Πειραιωτών και εξήγησε γιατί «θες να ζεις και να ξαναζείς την ιστορία του Ολυμπιακού».

Χαρακτηριστικά, ο Βάσκος ανέφερε: «Είδα πράγματα που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, το μουσείο είναι πλήρες. Είναι ένα μουσείο ολοκληρωμένο που δείχνει μία ιστορία και παρόλο που εμείς περάσαμε κάπως γρήγορα, υπάρχουν στοιχεία που αξίζει να σταθείς να δεις παίκτες που πέρασαν από εδώ και τους έχουμε όλοι στο μυαλό μας ως παίκτες του Ολυμπιακού, που τώρα όμως ξαναθυμόμαστε.

Ειδικά εκείνοι που έχουν έρθει τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουν πόσο μεγάλοι παίκτες έχουν περάσει από δω. Βλέπουν σημεία της ιστορίας που είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακά. Όλα αυτά σε κάνουν να θες να ζεις και να ξαναζείς την ιστορία του Ολυμπιακού. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία εμπειρία να μπορείς να στέκεσαι σε κάποια σημεία και να μπορείς να θυμάσαι μεγάλες στιγμές που έχουν περάσει».

Παράλληλα, ο Μεντιλίμπαρ είπε:

Για το γεγονός ότι είναι ο προπονητής της μοναδικής ελληνικής ομάδας που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο: «Δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό Κύπελλο, 100 χρόνια ιστορίας έχουν πάρα πολλά πράγματα να δείξουν, έχει αγώνες και κύπελλα που κέρδισαν πολλοί άλλοι πριν από εμάς, έχει έναν τεράστιο αριθμό τροπαίων και πολλά πράγματα να δείξει από την ιστορία του Ολυμπιακού που είναι πάρα πολύ μεγάλη.

Αγώνες που παίξαμε και κερδίσαμε, αγώνες που χάσαμε και θέλαμε πολύ να είχαμε κερδίσει αλλά δεν τα καταφέραμε και που ωστόσο έμειναν όλα αυτά που σε έκαναν πιο δυνατό για να προχωρήσεις μετά, έτσι ώστε να φτάσεις σε αυτό το ευρωπαϊκό κύπελλο. Αυτό δεν θα ερχόταν αν δεν υπήρχε όλη αυτή η ιστορία των 100 χρόνων».

Για τα συναισθήματά του, όταν είδε ξανά την πορεία του Ολυμπιακού, προς την κατάκτηση του Conference League: «Όχι μια φορά ακόμη! Είναι η πρώτη φορά που βλέπω εικόνες από εκείνο τον τελικό. Η αλήθεια είναι πως δεν συνηθίζω να ξαναβλέπω τι έχει συμβεί. Δεν στέκομαι σε πράγματα που συνέβησαν, ούτε σε παιχνίδια που κερδίσαμε, ούτε σε αυτό το παιχνίδι που κερδίσαμε.

Δεν είχα ξαναδεί τις εικόνες. Ήταν η πρώτη φορά γιατί δεν μου αρέσει γενικά να βλέπω τον εαυτό μου, τι έχω κάνει και τι έχω κερδίσει. Σήμερα είδα αυτές τις εικόνες και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό».

Για το μήνυμα προς τους φιλάθλους, βλέποντας το Μουσείο: «Κατ αρχάς θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ένα μουσείο μόνο ποδοσφαίρου, έχει πράγματα να δεις και από τα άλλα τμήματα, έχει όλα τα τρόπαια που έχουν κατακτηθεί. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι όποιος έρθει, να έχει χρόνο μπροστά του.

Αν και φαίνεται ότι μπορείς να το γυρίσεις γρήγορα, ωστόσο μπορείς να σταθείς και να παρακολουθήσεις με μεγάλη προσοχή και να ξαναθυμηθείς πράγματα της ιστορίας ολόκληρου του συλλόγου. Να έχουν χρόνο μπροστά τους γιατί πραγματικά μπορεί να παθιαστείς και να μείνεις».