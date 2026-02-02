Ο Μπαρνάμπας Βάργκα σκόραρε το «παρθενικό» του γκολ με την ΑΕΚ και «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό, με έναν τρόπο που κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει στη Stoiximan Super League!

Ένα ντέρμπι που τα είχε… όλα, εκτός από νικητή! ΑΕΚ και Ολυμπιακός (01/02, 1-1) «πάλεψαν» για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League!

Γκολ, εντάσεις, έντονο «τρίτο ημίχρονο», με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1, μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Σε ένα ματς, που ο Μπαρνάμπας Βάργκα μπόρεσε να πετύχει και το «παρθενικό» του γκολ, με τη φανέλα της «Ένωσης»!

Και μάλιστα, το έκανε με έναν τρόπο, που κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν τα έχει καταφέρει στη Stoiximan Super League.

Ο πρώτος, που «πληγώνει» την… αεροπορία του Ολυμπιακού

Από την αρχή της σεζόν, μέχρι και σήμερα ο Ολυμπιακός, όποτε καλείται να αντιμετωπίσει σέντρες έχει και «απάντηση»!

Γιατί το λέμε αυτό; Επειδή, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν… καθαρίσει οποιαδήποτε απειλή, είχε προέλθει στον αέρα.

Κι όμως, αφού πρέπει να σκεφτούμε πως στο πρωτάθλημα, κανένας ποδοσφαιριστής δεν είχε -μέχρι πρότινος- σκοράρει με κεφαλιά, απέναντι στους Πειραιώτες.

Ωστόσο, ο Μπαρνάμπας Βάργκα, μόλις λίγα δευτερόλεπτα, μετά την είσοδό του στην αναμέτρηση μπόρεσε να φωνάξει «παρών».

Από το κόρνερ του Ραζβάν Μαρίν, πήδηξε ψηλότερα από όλους και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κωνσταντή Τζολάκη! Αυτή ήταν και η πρώτη φορά, που η «αεροπορία» του Ολυμπιακού «πληγώθηκε»!

Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ΑΕΚ είναι μία πάρα πολύ δυνατή ομάδα στο ψηλό παιχνίδι. Με το γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα έφτασε διψήφιο αριθμό τερμάτων με κεφαλιές, τα περισσότερα, που έχει ένα κλαμπ της Stoiximan Super League!

Έφτασε τα 10 και «οδηγεί» την κούρσα την πρωταθλήματος, «πληγώνοντας» τη μοναδική ομάδα, που δεν είχε δεχτεί γκολ με τέτοιο τρόπο!

Ένα αξιοσημείωτο στατιστικό, που αν μην τι άλλο, δείχνει και αυτό που γνωρίζαμε και πριν τον ερχομό του Μπαρνάμπας Βάργκα στην Ελλάδα. Δηλαδή, το πόσο απειλητικός μπορεί να γίνει, όταν χρησιμοποιεί το κεφάλι του, για να σκοράρει.