Ο Μεχντί Ταρέμι, λίγα μετά το γκολ του στο «επεισοδιακό» ΑΕΚ-Ολυμπιακός, έσπευσε να απολογηθεί στους φιλάθλους της «Ένωσης», για μία κίνηση που έκανε.

Το ΑΕΚ-Ολυμπιακός, για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, είχε «επεισοδιακό» φινάλε, με το πέναλτι του Μεχντί Ταρέμι στις καθυστερήσεις να διαμορφώνει την ισοπαλία (01/02, 1-1).

Ο Ιρανός στράικερ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, που κέρδισε ο Αντρέ Λουίζ από τον Αρόλντ Μουκουντί, κερδίζοντας τον Στρακόσια, για να γράψει το τελικό 1-1.

Με τους παλμούς να είναι ήδη σε πολύ υψηλά επίπεδα, ο Ταρέμι πανηγύρισε το γκολ που σημείωσε, κάνοντας ένα νόημα προς τους οπαδούς της ΑΕΚ να «σωπάσουν».

Παρ’ όλα αυτά, όταν η «έκρυθμη» κατάσταση μετά το τελευταία σφύριγμα του διαιτητή εξομαλύνθηκε, ο έμπειρος επιθετικός θέλησε να απολογηθεί προς το κοινό, προβαίνοντας σε μία αξιέπαινη κίνηση.

Λίγο πριν αποχωρήσει για τα αποδυτήρια, έσπευσε στο σημείο όπου είχε πανηγυρίσει και ζήτησε συγγνώμη από τους φίλους των «κιτρινόμαυρων» που βρίσκονταν εκεί.

Μάλιστα, κατά την αποχώρησή του, ο Ταρέμι φαίνεται να συζήτηση την κατάσταση και με τον Πέτρο Μάνταλο, με τον αρχηγό της ΑΕΚ να μιλά σε ήρεμο και φιλικό ύφος με τον επιθετικό του Ολυμπιακού.