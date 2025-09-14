Κατάμεστο θα είναι το Λεβαδειακός-ΑΕΚ, αφού ανακοινώθηκε sold-out για την αναμέτρηση!

Λεβαδειακός και ΑΕΚ κοντράρονται για την 3η αγωνιστική στη Stoiximan Super League και στο γήπεδο δεν θα πέφτει… καρφίτσα!

Όπως ανακοίνωσαν οι γηπεδούχοι, δεν υπάρχουν, πλέον, διαθέσιμα εισιτήρια, καθώς πραγματοποιήθηκε sold-out.

Υπενθυμίζουμε πως η «Ένωση» θα έχει μεγάλη στήριξη από τους φιλάθλους της, καθώς στη Λιβαδειά θα βρεθούν πάνω από 3.000 «κιτρινόμαυροι».

Μάλιστα, η ΑΕΚ είχε τονίσει λίγο νωρίτερα σε ανακοίνωσή της: «Η ομάδα μας δίνει απόψε (20.00) στη Λιβαδειά, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ομάδα του Λεβαδειακού.

Θέλουμε πάντα την στήριξη του κόσμου μας σε όσα εκτός έδρας ματς είναι αυτό δυνατό και η ΠΑΕ ΑΕΚ κάνει πάντα ό,τι μπορεί για να την έχει σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια μακριά από την OPAP Arena. Είναι πολύ σημαντικό για τους ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία πως και απόψε θα έχουν στο πλευρό τους χιλιάδες φίλους της ομάδας.

Θα πρέπει, όμως, πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι ειδικά σε αυτά τα ματς χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί και να προστατεύουμε την ΑΕΚ.

Μια κροτίδα, ένα αντικείμενο, ένα βεγγαλικό ή καπνογόνο μπορούν να θέσουν την ΑΕΚ σε μεγάλο κίνδυνο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβεί κάτι τέτοιο.

Χρειάζεται πνεύμα συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές για την τήρηση της τάξης. Δεν έχουν όλα τα γήπεδα της χώρας τις ευκολίες που παρέχει στην πρόσβαση και τις συνθήκες παρακολούθησης του αγώνα η δική μας έδρα. Είναι απαραίτητη η επίγνωση αυτής της πραγματικότητας, η υπομονή και η ψυχραιμία για οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει μικρή ή μεγαλύτερη ταλαιπωρία.

Όλοι μαζί στηρίζουμε και προστατεύουμε την ΑΕΚ και στην Λιβαδειά».