Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ, για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, στην 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ ψάχνει το 3/3 στη φετινή Stoiximan Super League, αντιμετωπίζοντας τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αγωνίζεται για πρώτη φορά, στο φετινό πρωτάθλημα, μακριά από την έδρα της, έχοντας επικρατήσει προηγουμένως στην OPAP Arena, κόντρα σε Πανσερραϊκό και Αστέρα AKTOR.

Τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους Περέιρα και Γκατσίνοβιτς συνεχίζουν να υφίστανται, όμως ο Σέρβος τεχνικός μπορεί να υπολογίζει, πλέον, και στις δύο τελευταίες προσθήκες της «Ένωσης», δηλαδή τον Μάρκο Γκρούγιτς και τον Ζοάο Μάριο.

Από εκεί και πέρα, κάτω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει ο Στρακόσια, δίδυμο στα στόπερ θα είναι οι Μουκουντί – Ρέλβας, ενώ δεξιά και αριστερά στην άμυνα οι Ρότα – Πήλιος.

Στον χώρο του κέντρου, πιθανότατα θα ξεκινήσουν οι Μάριν και Πινέδα, με τον Μάνταλο να κινείται σε ελεύθερο ρόλο, μπροστά τους.

Στα «φτερά» της επίθεσης, φανέλα βασικών αναμένεται να πάρουν οι Ελίασον και Κουτέσα, ενώ στην κορυφή θα βρεθεί ο Ζίνι.