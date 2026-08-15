Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως προχωρά στην απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ποιο είναι το deal με τον Ερυθρό Αστέρα;

Ο Ναΐρ Τικνιζιάν φαίνεται πως είναι ο ποδοσφαιριστής που επέλεξε ο Ολυμπιακός, για την κάλυψη του κενού στη θέση του αριστερού μπακ.

Ο Αρμένιος αριστερός οπισθοφύλακας ήταν αρκετά ψηλά στη λίστα των «ερυθρολεύκων» και όπως όλα δείχνουν, η συγκεκριμένη υπόθεση οδεύει προς επιτυχή ολοκλήρωση.

Μάλιστα, στη Σερβία γίνεται λόγος για οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, φέρνοντας στην επιφάνεια και τους όρους της συμφωνίας με τον Ερυθρό Αστέρα.

Μία αγάπη διαφορετική από τις άλλες Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο «στρατηγός» με το… αμήχανο χαμόγελο που έφερε στον κόσμο του Ολυμπιακού «κάτι μαγικό».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, το deal θα κλείσει για ένα ποσό που θα ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν συμπεριληφθεί και ορισμένα μπόνους.

Ο Ναΐρ Τικνιζιάν, κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, αγωνίστηκε συνολικά σε 47 αναμετρήσεις με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, μετρώντας 1 γκολ και 7 ασίστ.

Παράλληλα, ρίχνοντας μια ματιά στους συγκεντρωτικούς αριθμούς του 27χρονου μπακ καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, βλέπουμε πως σε 321 παιχνίδια σε συλλογικό επίπεδο, μετρά 44 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 41 ασίστ.