Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας φαίνεται πως απασχολεί έντονα την Μπορούσια Ντόρτμουντ, με την BILD να φέρνει στην επιφάνεια τις σκέψεις για την πρόταση των Βεστφαλών.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται στο «μπλοκάκι» της Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία θέλει να τον κάνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Μάλιστα, η γερμανική BILD το πάει ένα βήμα παραπέρα, φέρνοντας στην επιφάνεια τις σκέψεις των Βεστφαλών για την πρόταση που θέλουν να καταθέσουν στον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η Ντόρτμουντ είναι διατεθειμένη να βγάλει από τα ταμεία της 25.5 εκατομμύρια ευρώ, παρέχοντας στον Έλληνα μεσοεπιθετικό ένα συμβόλαιο που θα φτάνει στα 3 εκατομμύρια, όσον αφορά τις ετήσιες αποδοχές του.

Παράλληλα, όπως τονίζεται, έχουν υπάρξει ήδη συζητήσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για μία ενδεχόμενη συνεργασία.

Αναλυτικά, το ρεπορτάζ της BILD:

«Ο Έλληνας αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος στο κέντρο και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αριστερός εξτρέμ. Θα αποτελούσε μια καλή προσθήκη στον συμπατριώτη του και παίκτη της BVB, Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Μεταξύ του συλλόγου και του παίκτη φέρεται να υπάρχει ήδη επαφή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πιθανή μεταγραφή ανέρχεται στα 25,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ γίνεται λόγος για ετήσιες απολαβές ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ».