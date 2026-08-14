Η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού καθυστερεί, καθώς έκανε χρήση του «Joker Right». Ενός «όπλου» που ήρθε την περασμένη σεζόν στη Stoiximan Super League.

O Παναθηναϊκός έχει «μπει» στη νέα σεζόν από πολύ νωρίς. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Προκρίθηκαν απέναντι στην Πάκσι, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 και πλέον έχει μπροστά τους μία μεγάλη «πρόκληση».

Το νέο «εμπόδιο» ακούει στο όνομα: Χράνετς Κράλοβε, έχοντας ως στόχο την είσοδό τους στη League Phase του Conference League.

Aνάμεσα στα δύο ματς με την ομάδα από την Τσεχία έχουμε και την πρεμιέρα της Stoiximan Super League.

Το «τριφύλλι» θα έδινε την πρώτη του αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά, όμως έχει χρήση του «Joker Right».

Μίας έννοιας που μπήκε στη ζωή μας την περασμένη σεζόν και από πολύ νωρίς φέτος κάνει και πάλι την εμφάνισή της.

Πιο συγκεκριμένα, όλες οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη ανεξάρτητα σε ποιο σημείο είναι έχουν το δικαίωμα να πάρουν αναβολή σε ένα ματς πρωταθλήματος.

Ωστόσο, αυτό μπορεί να συμβεί μονάχα στην κανονική διάρκεια, ενώ μετά μπορεί να γίνει κάτι παρόμοιο, εφόσον μία ομάδα πάει στα προημιτελικά.

Σε ό,τι αφορά τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, αυτό γίνεται την πρώτη Τετάρτη που είναι «ελεύθερη».

Γιατί οι «μάχες» Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ έχουν κομβική σημασία για τη βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στο «κυνήγι» της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA και πλέον ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δίνουν δύο «τελικούς».

Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού θα πρέπει να «μεταφερθούμε» στο νέο έτος και τις 6 του Γενάρη, αν οι «πράσινοι» προκριθούν στη League Phase του Conference League.

Αντίθετα, αν η Χράνετς Κράλοβε πάρει το εισιτήριο, το ματς με την Κηφισιά μπορεί να γίνει στις 14 του Οκτώβρη.

Το πρόγραμμα της νέας σεζόν: