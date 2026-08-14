Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μένει στον Ολυμπιακό, με ένα «μήνυμα» στα social media -ίσως- να ήταν και «προάγγελος» παραμονής!

Η απόφαση πάρθηκε και τελικά έχουμε ανατροπή δεδομένων! Όλα έδειχναν πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πει «αντίο» από τον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, η συνάντηση του Βάσκου τεχνικού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη έφερε «λευκό καπνό» και -πιθανότατα- έχουμε παραμονή.

Ο 65χρονος προπονητής δήλωσε κανονικά «παρών» στην προπόνηση της Παρασκευής (14/08). Μετέπειτα συνομίλησε μαζί με τον ισχυρό άνδρα των Πειραιωτών.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, για θέματα που αφορούν την επαναφορά του Ολυμπιακού στις καλές εμφανίσεις.

Κι όλα αυτά, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν στείλει το δικό τους «μήνυμα» στα social media, λίγες ώρες, πριν το κρίσιμο ραντεβού.

Πιο συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες πριν να διεξαχθεί η προπόνησή τους είχαν ανεβάσει μία φωτογραφία με μία σημαία τους που ήταν υψωμένη στον ιστό της.

Αμέσως «γεννήθηκαν» πολλά ερωτηματικά, καθώς αρκετοί θεώρησαν πως ήταν η «επιβεβαίωση» πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεχίζει στο πόστο του.

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι τότε, τα πάντα ήταν «ανοιχτά», αφού δεν είχε συναντηθεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Λίγες ώρες αργότερα, το ραντεβού έγινε, και εκείνη η δημοσίευση τελικά ήταν… προφητεία, για όσα ακολούθησαν.

Πλέον, μένει να φανεί ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ολυμπιακού, που μοιάζει να πατάει το κουμπί του restart.

Υπενθυμίζουμε, πως ο Βάσκος τεχνικός είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, με τη συμφωνία του να λήγει το επερχόμενο καλοκαίρι.