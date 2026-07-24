Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έδωσαν πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα, στη «μάχη» που θα δώσει για να πάει στη 10η θέση στο UEFA Ranking.

Με το… δεξί ξεκίνησε η Ελλάδα τη φετινή ευρωπαϊκή σεζόν, όπου θα δώσει «μάχη» για να ανέβει στη 10η θέση στο UEFA Ranking.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έκαναν δύο σπουδαίες εκτός έδρας νίκες, απέναντι σε Πάκσι (23/07, 1-2) και Ντιναμό Κιέβου (23/07, 2-3) και έτσι, πέρα από το προβάδισμα πρόκρισης που απέκτησαν, έδωσαν και πολύτιμους βαθμούς στη χώρα.

Συγκεκριμένα, με τις δύο αυτές νίκες, η Ελλάδα έλαβε 400 βαθμούς στη βαθμολογία, δηλαδή 200 από τον καθένα.

Έτσι, αν και παρέμεινε στη 12η θέση, πήγε στους 40.812 βαθμούς και συνεχίζει σταθερά στο «κυνήγι» της 10ης θέσης, ούσα πίσω από Πολωνία και Τσεχία.

Υπενθυμίζουμε πως η 10η θέση στο UEFA Ranking είναι ιδιαιτέρως κομβική, καθώς θα χαρίσει στον πρωταθλητή ένα απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Αυτή τη στιγμή, η Πολωνία είναι στη 10η θέση με 42.525 βαθμούς, ενώ την ακολουθεί η Τσεχία, με 42.025 βαθμούς.

Αναλυτικά, το UEFA Ranking για τις θέσεις που αφορούν την Ελλάδα:

9. Τουρκία 45.675

10. Πολωνία 42.525

11. Τσεχία 42.025

12. Ελλάδα 40.812

13. Δανία 34.431

14. Νορβηγία 33.712