Τα ισραηλινά Μέσα μετέφεραν ορισμένες πληροφορίες, σχετικά με το deal του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα.

Ο Παναθηναϊκός προχωρά στην απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα, για την ενίσχυσή του στη θέση των χαφ.

Οι «πράσινοι» είχαν επαφές με τη Χάποελ Μπερ Σεβά ήδη από τον περασμένο Μάιο και πλέον, αποφάσισαν να ολοκληρώσουν το deal, καταβάλλοντας το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς τα μπόνους, ώστε να ντύσουν τον Αφρικανό μέσο στα «πράσινα».

Η σύμπτωση με τον τελευταίο ξένο αρχηγό του Παναθηναϊκού, πριν τον Ντε Φράι Λίγες ώρες πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν για τον Παναθηναϊκό, ο Νίστρουπ ανακοίνωσε την 6άδα των αρχηγών με τον Στέφαν Ντε Φράι πρώτο επιλαχόντα. Ποιο το κοινό του με τον τελευταίο ξένο αρχηγό;

Από εκεί και πέρα, όπως αναφέρει το «Sport5», στη συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων για τη μεταγραφή του Κινγκς Κάνγκουα έχει συμπεριληφθεί και ένα ποσοστό μεταπώλησης που θα έχει η Χάποελ Μπερ Σεβά, σε ενδεχόμενο πώλησης του ποδοσφαιριστή από τον Παναθηναϊκό. Αυτό φτάνει στο 25%.

Μάλιστα, τονίζεται πως ποσοστό μεταπώλησης διατηρούσε και ο Ερυθρός Αστέρας, η προηγούμενη ομάδα του Αφρικανού χαφ. Αυτό φέρεται να έφτανε στο 20%, κάτι που σημαίνει πως οι Σέρβοι θα λάβουν 670.000 ευρώ από τη μεταγραφή του πρώην παίκτη τους στο «τριφύλλι», με τους Ισραηλινούς να λαμβάνουν εν τέλει κάτι λιγότερο από 3.3 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά, κατά την παρουσία του στο Ισραήλ, ο Κάνγκουα κατέγραψε 83 συμμετοχές με τη Χάποελ, με 29 γκολ και 19 ασίστ.