Δεν είναι λίγοι οι Βραζιλιάνοι – που οριακά γεννιούνται με μία μπάλα ποδοσφαίρου στο χέρι – που έχουν φορέσει διαχρονικά τη φανέλα της ΑΕΚ. Για την ακρίβεια μετά τους Αργεντίνους (29 στο σύνολο), αποτελούν την πιο δυνατή «μειονότητα» αναφερόμενοι φυσικά στους ξένους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί για την «Ένωση».

Στο Top-5 των συμμετοχών με τη φανέλα της ομάδας, συναντά κανείς και έναν παίκτη που συνδέθηκε εκ νέου τις τελευταίες ώρες με τον σύλλογο. Παλαίμαχο, ο οποίος γύρισε στην ΑΕΚ 14 χρόνια αφότου αποχώρησε. Σαν εν ενεργεία αθλητής τότε, βοηθός προπονητή πλέον.

Ο λόγος για τον Λεονάρντο Ροντρίγκες Περέιρα, ο οποίος έχει αφήσει το δικό του στίγμα στην ομάδα. Ήρθε από τον Λεβαδειακό το 2009 και παρέμεινε μία γεμάτη τριετία στην Ένωση, που αποτέλεσε και τον δεύτερο μακροβιότερο – σε συμμετοχές – σταθμό της καριέρας του.

Ο 39χρονος σήμερα Βραζιλιάνος που αποχώρησε το 2022 από την ενεργό δράση, επέστρεψε στην Ελλάδα που αγάπησε για μόνιμη εγκατάσταση και προχώρησε με την έκδοση διπλώματος προπονητή.

Ο Λεονάρντο συνδέσθηκε με την ΑΕΚ και τον κόσμο της, ήθελε πολύ να επιστρέψει στον σύλλογο σε κάποιον ρόλο και η θέση βρέθηκε στο πλάι του Πέτρου Κοντοβράκη, ως άμεσου συνεργάτη του στην Κ17.

Τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ έμαθε από τα λάθη του παρελθόντος και έχει ρίξει το βάρος στην ακαδημία της, με στόχο να βγάλει αθλητές που θα μπορούν να σταθούν στην πρώτη ομάδα μέσα από την δική της παραγωγική διαδικασία.

Μετά τους Γκάλο, Μαντούκα και Ζούλιο Σέζαρ, ο Λεονάρντο αγωνίστηκε σε 112 παιχνίδια με την ΑΕΚ, στέλνοντας την μπάλα 24 φορές στα δίχτυα. Όντας μάλιστα ο Βραζιλιάνος με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του συλλόγου. Ένα από αυτά αποτέλεσε ίσως και το highlight του στην «Ένωση», σε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που ξεχάστηκε γρήγορα.

Ο Λεονάρντο μιμήθηκε τον Μιραλάς τον Οκτώβρη του 2011 – τελευταία του σεζόν στην ΑΕΚ – και αφού »χόρεψε» τον προσωπικό του αντίπαλο (Αβραάμ Παπαδόπουλο), νίκησε με έναν κεραυνό τον Κοστάντσο για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια πριν την ανάπαυλα. Δύο φάσεις πανομοιότυπες, ό,τι καλύτερο άφησε προίκα το εν λόγω ντέρμπι.