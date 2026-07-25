Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα συνεχίζει να απασχολεί τη Ρίβερ Πλέιτ, η οποία επανήλθε με πρόταση στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με Αργεντίνο δημοσιογράφο.

Η Ρίβερ Πλέιτ δεν έχει εγκαταλείψει την περίπτωση του Φρανσίσκο Ορτέγκα και συνεχίζει να θέλει να τον εντάξει στο ρόστερ της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Αργεντίνος δημοσιογράφος, Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, οι «εκατομμυριούχοι» επανήλθαν με νέα πρόταση και «γεφυρώνουν» όλο και περισσότερο το «χάσμα» με τον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, όπως τονίζει στο ίδιο δημοσίευμα, ο Ορτέγκα επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρίβερ Πλέιτ, κάτι που ίσως αποδειχθεί κομβικό για την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης.

🚨{EXCLUSIVO} #River acercó posturas por “Pancho” Ortega.



📌Las diferencias con #Olimpiacos 🇬🇷 son cada vez menores



📍Es clave la postura y el deseo del jugador de ponerse la banda roja pic.twitter.com/HOSPL85dC3 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 24, 2026

Οι Πειραιώτες απέκτησαν τον Αργεντίνο μπακ το καλοκαίρι του 2023 από τη Βελέζ, για ένα ποσό που έφτασε στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Έπειτα από τρία χρόνια στο Λιμάνι, μετρά 107 συμμετοχές με τα «ερυθρόλευκα», έχοντας 1 γκολ και 8 ασίστ. Παράλληλα, πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη του το Conference League του 2024, το εγχώριο νταμπλ το 2025, καθώς και το Σούπερ Καπ το 2026.

Πλέον, η χρηματιστηριακή αξία του Ορτέγκα, βάσει Transfermarkt, είναι στα 7 εκατομμύρια ευρώ και μένει να φανεί μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει η Ρίβερ Πλέιτ, προκειμένου να τον φέρει πίσω στην Αργεντινή.