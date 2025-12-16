Σταμάτησε ξανά στο «36», μετά από 23 χρόνια. Ο Ολυμπιακός έχει δει δύο φορές το μεγαλύτερο σερί του να σταματάει στην ίδια ομάδα!

O Ολυμπιακός «κόλλησε» στη Θεσσαλονίκη και έμεινε στο 0-0 με τον Άρη (14/12) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς, όπου οι «ερυθρόλευκοι» είδαν την ΑΕΚ να πλησιάζει σε… απόσταση αναπνοής.

Αυτή ήταν και η τρίτη φορά, που οι Πειραιώτες «πετούν» βαθμούς στο πρωτάθλημα. Κι αυτό, γιατί είχαν προηγηθεί η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό (21/09, 1-1), αλλά και η ήττα με τον ΠΑΟΚ (05/10, 2-1).

Ωστόσο, μιλάμε για την πρώτη φορά, που δεν είχαμε γκολ για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σε ένα ματς, που θα μπορούσε να «σπάσει» και ρεκόρ, αλλά βρήκε «στοπ» στον Άρη. Ακριβώς, όπως και πριν από 23 χρόνια.

Άρης ο κακός «μπελάς» του Μεντιλίμπαρ και η μίνι-παράδοση Ο Άρης κράτησε τον Ολυμπιακό στο μηδέν και έβαλε… φωτιά στη κορυφή του πρωταθλήματος πριν τις γιορτές.

Η «κοινό στοπ» του Ολυμπιακού

Τι εννοούμε με αυτό; Πως ο Ολυμπιακός ήταν μία… ανάσα από το να σκοράρει για 37η φορά σε αγώνα πρωταθλήματος!

Όμως, έμεινε στο «μηδέν» μετά από 14 ολόκληρους μήνες και ένα παιχνίδι με τον Asteras AKTOR στην Τρίπολη.

Στο Άρης-Ολυμπιακός «έσπασε» ένα απίστευτο σερί 14 μηνών! Στο Άρης-Ολυμπιακός (14/12, 0-0), το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε να «σταματά» ένα σερί του, που κρατούσε 14 μήνες!

Τα 36 σερί ματς, είναι και το μεγαλύτερο ρεκόρ των «ερυθρολεύκων», καθώς κρατούσαν αυτό το σερί από το 2002! Ποια ομάδα του είχε βάλει «στοπ» τότε; Και πάλι ο Άρης!

Το ημερολόγιο έδειχνε 27 Ιανουαρίου του 2002. Τότε, ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τους «κίτρινους»», για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο ΟΑΚΑ.

Στόχος ήταν να «κλείσει» ο πρώτος γύρος χωρίς ήττα για τους Πειραιώτες, όμως, οι Θεσσαλονικείς είχαν διαφορετική άποψη! Ο Νόρντιν Ζμπάρι με κεφαλιά «κέρδισε» τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο και έκανε το 0-1, λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο χρόνος περνούσε και ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Εν τέλει, όσο και να «έψαξε» δεν το βρήκε ποτέ και ηττήθηκε για πρώτη φορά εκείνη τη σεζόν! Σε ένα παιχνίδι, που σύμφωνα με το Soccerbase.gr «σταμάτησε» και το σερί 36 αγώνωn. Έτσι ακριβώς, όπως έγινε και τη φετινή σεζόν.

Το 0-0 με τον Άρη δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να κάνει ρεκόρ 37 διαδοχικών αγώνων πρωταθλήματος με γκολ. Έμεινε στους 36, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που είχε από το Νοέμβρη του 2000 ως τον Ιανουάριο του 2002. Και τότε ο Άρης τον είχε σταματήσει, 1-0 στο ΟΑΚΑ, 27.01.2002. #slgr pic.twitter.com/FLY65pQNw3 — soccerbase.gr (@SoccerbaseG) December 15, 2025

Πηγή: Soccerbase.gr