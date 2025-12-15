Στο Άρης-Ολυμπιακός (14/12, 0-0), το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε να «σταματά» ένα σερί του, που κρατούσε 14 μήνες!

Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι με περιορισμένες φάσεις, αλλά με ένταση και δύο αποβολές.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να φύγουν με το τρίποντο από το «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς παρότι δημιούργησαν ευκαιρίες, δεν βρήκαν δίχτυα, καταγράφοντας για πρώτη φορά μέσα στο 2025 αγώνα πρωταθλήματος χωρίς γκολ.

Η προηγούμενη φορά που ο Ολυμπιακός είχε μείνει χωρίς σκορ στη Super League ήταν πριν από 413 ημέρες, στις 27 Οκτωβρίου 2024, όταν είχε γνωρίσει την ήττα με 1-0 στην έδρα του Αστέρα Aktor.

Από τότε, μεσολάβησαν 36 συνεχόμενες αναμετρήσεις πρωταθλήματος – συμπεριλαμβανομένων και των Play-Offs της περασμένης σεζόν – στις οποίες είχε τουλάχιστον ένα τέρμα, μέχρι το «λευκό» αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη.

Το παιχνίδι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» αποτέλεσε το τρίτο φετινό ματς σε όλες τις διοργανώσεις όπου ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε, μετά τις αναμετρήσεις με Πάφο και Άρσεναλ στη League Phase του Champions League.