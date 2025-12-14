Ο Άρης κράτησε τον Ολυμπιακό στο μηδέν και έβαλε… φωτιά στη κορυφή του πρωταθλήματος πριν τις γιορτές.

«Μπλόκο» για τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στο Κλ. Βικελίδης από έναν Άρη που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων για να κρατήσει τους Πειραιώτες στο μηδέν. Οι Θεσσαλονικείς βρήκαν τον τρόπο να κρατήσουν… άσφαιρη την παρέα του Ελ Κααμπί, λίγες μέρες πριν ο ίδιος ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Εθνικής του ομάδας για το Κόπα Άφρικα.

Σε ένα παιχνίδι που είχε δύο αποβολές (Ντάνι Γκαρθία 51′ και Φατιγκά 61′), οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τους βαθμούς, δίχως να εντυπωσιάσουν με την απόδοσή τους. Ματς που θα ξεχαστεί γρήγορα αφού δεν διεκδίκησε «δάφνες ποιότητας», ούτε είχε κάποιο σημείο αναφοράς.

Προς το τέλος της αναμέτρησης και αφού οι γηπεδούχοι είχαν απειλήσει μέχρι να επέλθει αριθμητική ισορροπία, οι «ερυθρόλευκοι» αύξησαν την πίεσή τους και είχαν μία καλή στιγμή στο 84′ με τον Έσε, ο οποίος όμως αστόχησε απέναντι στον Αθανασιάδη.

Στα τελευταία λεπτά, ο Άρης προσπάθησε να «σοκάρει» το σύνολο του Μεντιλίμπαρ μέσα από κάποιες στατικές φάσεις που κέρδισε αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε για να μείνει η ισοπαλία και να συνεχιστεί μία μίνι-παράδοση. Η οποία θέλει τον Βάσκο τεχνικό του Ολυμπιακού να μην έχει πανηγυρίσει ακόμα στην έδρα του Άρη.

Στην τρίτη του επίσκεψη εκεί απ’ όταν κάθισε στο τιμόνι του Ολυμπιακού, μετράει δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Οι Θεσσαλονικείς – με τον Μανόλο Χιμένεθ πλέον στον προπονητικό θώκο – αποτελούν την μόνη ομάδα που του έχει… ξεφύγει. Τον μοναδικό αήττητο προορισμό.

Και ταυτόχρονα η έδρα που ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχει συγκεντρώσει τους λιγότερους βαθμούς. Μπορεί να βρίσκει τον τρόπο, με ζόρι, να τον λυγίζει στο Φάληρο όμως ακόμα δεν έχει συμβεί αυτό και στη Θεσσαλονίκη.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει συγκεντρώσει τους λιγότερους βαθμούς εκτός έδρας – ανεξαρτήτως αγώνων – κόντρα στον Άρη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Συμπεριλαμβανομένου και του Κυπέλλου αφού θετικό αποτέλεσμα για το πρωτάθλημα δεν είχε πάρει ο Ολυμπιακός πέρυσι και με την Καλλιθέα αλλά είχε… ρεφάρει με το Κύπελλο.

Παράλληλα ο Άρης αποτελεί τον αντίπαλο με τον μικρότερο δείκτη συγκέντρωσης βαθμών στην Ελλάδα μετά τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει 1.53 πόντους ανά παιχνίδι απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλό του επί εποχής Μεντιλίμπαρ και 1.83 με τον Άρη, όσο κάθεται ο «στρατηγός» του στον πάγκο του.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η ΑΕΚ πλησίασε σε απόσταση βολής τους Πειραιώτες (35 και 34 βαθμοί αντίστοιχα) ενώ ο Άρης έφτασε την Κηφισιά στην 7η θέση και τους 17 βαθμούς.