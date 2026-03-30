H AEK θα «μπει» ως πρώτη στα Play Offs της Stoiximan Super League, έχοντας την «κορυφή» με έναν… ασυνήθιστο τρόπο!

Τα πρωταθλήματα έχουν μπει στον «πάγο», αφού οι εθνικές ομάδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Ωστόσο, στη Stoiximan Super League τα πράγματα έχουν «ξεκαθαρίσει» σε ό,τι αφορά τα γκρουπ που έχουν δημιουργηθεί, μετά την κανονική διάρκεια.

Η ΑΕΚ «τρέχει» ένα απίστευτο αήττητο σερί τους τελευταίους μήνες και έχει την «κορυφή».

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στα 𝗣𝗹𝗮𝘆 𝗢𝗳𝗳𝘀 της 𝗦𝗧𝗢𝗜𝗫𝗜𝗠𝗔𝗡 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱-𝟮𝟲 ⚫️🟡#AEKFC #slgr pic.twitter.com/GZznw4w8Qq — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) March 24, 2026

Κι αυτό, γιατί με 60 βαθμούς είναι στο +2 από τον Ολυμπιακό, αλλά και στο +3 από τον ΠΑΟΚ που την «κυνηγούν».

Σε μία βαθμολογική διαφορά που είναι ανατρέψιμη, αλλά σίγουρα δίνει ψυχολογία στην «Ένωση» πριν την πρώτη «σέντρα» των Play Offs.

Οι… δεύτερες θέσεις δίνουν την «κορυφή»

Πόσω μάλλον, από τη στιγμή που είναι στην «κορυφή» της Stoiximan Super League με έναν… ασυνήθιστο τρόπο.

Η ΑΕΚ δεν είναι η ομάδα που «προστατεύει» καλύτερα την έδρα της. Για την ακρίβεια, εκεί θα βρούμε τον ΠΑΟΚ, αφού σε 13 ματς έχει μαζέψει συνολικά 35 βαθμούς.

Το κλαμπ του Μάρκο Νίκολιτς είναι λίγο πιο πίσω, αφού μπόρεσε στην κανονική διάρκεια να έχει 34 βαθμούς στην Allwyn Arena.

Να μιλήσουμε για τα εκτός έδρας ματς; Και πάλι η ΑΕΚ δεν είναι στην πρώτη θέση. Αυτή τη φορά, θα βρούμε τον Ολυμπιακό, που με 28 βαθμούς είναι ο σύλλογος με τα «καλύτερα» εκτός έδρας αποτελέσματα.

Πού είναι οι «κιτρινόμαυροι»; Και πάλι στη δεύτερη θέση, αφού έχουν μαζέψει συνολικά 26 βαθμούς! Ωστόσο, αυτός ο «ιδιαίτερος συνδυασμός» είναι ικανός, ώστε μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας να δίνει στην ΑΕΚ την πρώτη θέση, ακόμα και αν σε δύο διαφορετικές βαθμολογίες είναι… δεύτερη.