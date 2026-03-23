Η ΑΕΚ τερμάτισε στην κορυφή της κανονικής διάρκειας στην Stoiximan Super League και θέλει να συνεχίσει την παράδοση των Play Offs, τα τελευταία έξι χρόνια.

Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τα «στραβοπατήματα» των αντιπάλων της και έτσι, μπαίνει στη «μάχη» των Play Offs της Stoiximan Super League ως πρωτοπόρος.

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 (22/03) με την ΑΕΛ στο Γ. Καραϊσκάκης, με αποτέλεσμα να δει την «Ένωση» να ξεφεύγει στο +2.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έμεινε στην τρίτη θέση, αφού δέχθηκε ήττα-σοκ από τον Βόλο στις καθυστερήσεις, βλέποντας την ΑΕΚ να πηγαίνει στο +3 από εκείνον.

Τι συμβαίνει, ωστόσο, με τους πρωτοπόρους της κανονικής διάρκειας, από τότε που εμφανίστηκαν στη χώρα μας τα Play Offs για την ανάδειξη του πρωταθλητή;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας φανερώνει και τον μετέπειτα πρωταθλητή!

Τα τελευταία έξι χρόνια, μόλις μία φορά υπήρξε ανατροπή στην πρώτη θέση, μέσα από τη διαδικασία των Play Offs. Αυτή ήρθε τη σεζόν 2022-23, όταν η ΑΕΚ, αν και ήταν στο -2 από τον Παναθηναϊκό, κατέκτησε τελικά τη Stoiximan Super League.

Στις υπόλοιπες πέντε περιπτώσεις, όποια ομάδα τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας, κατέκτησε και τον τίτλο τελικά στα Play Offs. Τέσσερις φορές το έκανε ο Ολυμπιακός (2020, 2021, 2022, 2025) και μία ο ΠΑΟΚ (2024).