Ούτε τώρα ήρθε το «διπλό» του Άρη στην έδρα του Ολυμπιακού. Σε ένα έργο, που επαναλαμβάνεται, που δεν έχει πολλές… αλλαγές τα τελευταία 22 χρόνια!

Ο Ολυμπιακός μπόρεσε να μαζέψει ακόμα τρεις βαθμούς στη Stoiximan Super League, πριν το κρίσιμο ματς με την Αϊντχόφεν (04/11, 22:00).

Οι Πειραιώτες, αν και «καρδιοχτύπησαν» αρκετές φορές, μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη κόντρα στον Άρη (02/11, 2-1), για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Σε ένα έργο, που δεν έχει πολλές… αλλαγές τα τελευταία 22 χρόνια! Τι εννοούμε με αυτό; Αρκεί να ψάξουμε, για να βρούμε το πότε οι Θεσσαλονικείς είχαν φύγει με τρεις βαθμούς, σε ματς που τους φιλοξενούσαν οι «ερυθρόλευκοι»!

Με την απάντηση να «κρύβεται» στις αρχές τις δεκαετίας του 2000!

Η τελευταία εκτός έδρας νίκη του Άρη κόντρα στον Ολυμπιακό

Το ημερολόγιο έδειχνε 27 Ιανουαρίου του 2002. Τότε, ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Άρη, για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο ΟΑΚΑ.

Στόχος ήταν να «κλείσει» ο πρώτος γύρος χωρίς ήττα για τους Πειραιώτες, όμως, οι «κίτρινοι» είχαν διαφορετική άποψη!

Ο Φάνης Κατεργιαννάκης πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του και κράτησε το… μηδέν.

Όλα έδειχναν πως οδεύουμε για τη «λευκή» ισοπαλία, ωστόσο στο 79’ άλλαξαν οι «ισορροπίες» του ματς!

Ο Νόρντιν Ζμπάρι με κεφαλιά «κέρδισε» τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο και έκανε το 0-1, λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο χρόνος περνούσε και ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Εν τέλει, όσο και να «έψαξε» δεν το βρήκε ποτέ και ηττήθηκε για πρώτη φορά εκείνη τη σεζόν!

Αυτή ήταν και η τελευταία εκτός έδρας επικράτηση του Άρη, κόντρα στους «ερυθρόλευκους», σύμφωνα με το Transfermarkt! Κι όμως, από το 2003, έως και σήμερα όποτε έχουν παίξει οι δύο ομάδες, οι Πειραιώτες δεν έχουν φύγει ποτέ με «άδεια» τα χέρια!

Θα μπορέσει να βρει ξανά τον… Νόρντιν Ζμπάρι την επόμενη σεζόν ή θα πρέπει να περιμένει κι άλλο; Την απάντηση, μόνο ο χρόνος θα μπορέσει να την «αποκαλύψει»…

Δείτε ΕΔΩ όλα τα Ολυμπιακός – Άρης