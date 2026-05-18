Τα Play Offs της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκαν και έτσι, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν πλέον οριστικά ποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο έχουν για την επόμενη σεζόν.

Ουσιαστικά, το μόνο που είχε απομείνει ήταν εκείνο της δεύτερης θέσης. Έπειτα από τις δύο ισοπαλίες σε Νέα Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο Αλεξάνδρας αυτό κατέληξε στους Πειραιώτες, με τον ΠΑΟΚ να μένει στην 3η θέση.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, λοιπόν, θα βρεθεί στα Play Offs του Champions League, ενώ ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό γύρο. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» υπό προϋποθέσεις ίσως γλυτώσουν έναν γύρο.

Ο ΟΦΗ ως Κυπελλούχος Ελλάδας πάει στα Play Offs του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να ξεκινά από τον 2ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ας δούμε, όμως, και τις ημερομηνίες των πρώτων παιχνιδιών για κάθε ομάδα:

ΑΕΚ: 18-19 Αυγούστου, Play Offs Champions League

Ολυμπιακός: 21-22 Ιουλίου, 2ο προκριματικός γύρος Champions League / 4-5 Αυγούστου, 3ος προκριματικός γύρος Champions League

ΟΦΗ: 20 Αυγούστου, Play Offs Europa League

ΠΑΟΚ: 23 Ιουλίου, 2ος προκριματικός γύρος Europa League

Παναθηναϊκός: 23 Ιουλίου, 2ος προκριματικός γύρος Conference League