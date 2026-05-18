Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Stoiximan Super League και τώρα, ρίχνει «ματιές» στον τελικό του Europa League!

Το «θρίλερ» της Stoiximan Super League. Μία ολόκληρη σεζόν ανήκει στο παρελθόν και πλέον γνωρίζουμε το πού θα ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι οι ελληνικές ομάδες.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα είναι μία… ανάσα από την είσοδό της στο Champions League, καθώς θα παίξει στα Play Offs.

Στα «αστέρια» θα ξεκινήσει και το ταξίδι του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να έμειναν στο 1-1 (17/05) με την «Ένωση», αλλά ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό (17/05, 2-2).

Επομένως, η βαθμολογία των Play Offs δεν είχε «αλλαγές» στην τελευταία της «στροφή».

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι στον δεύτερο προκριματικό γύρο των «αστεριών».

Όμως, αυτό μπορεί να αλλάξει και να «γλυτώσει» έναν γύρο. Το «πώς»; Θα πρέπει να ρίχνει «ματιές» στον τελικό του Europa League, για έναν συγκεκριμένο λόγο.

Η Άστον Βίλα έχει «κλειδώσει» ήδη την είσοδό της στο επόμενο Champions League, μέσω της Premier League.

Γεγονός που μπορεί να ευνοήσει τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, θα πρέπει να «συνδυαστεί» και με την κατάκτηση του Europa League από τους «villans.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι αντιμετωπίζει τη Φράιμπουργκ (20/05, 22:00) στον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Your 2026 #UEL final: Freiburg vs Aston Villa 🏆 pic.twitter.com/H2mi6iLBGy — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 8, 2026

Αν το τρόπαιο πάει σε εκείνη και τερματίσει στην πρώτη 4άδα της Αγγλίας, τότε θα έχουμε το λεγόμενο rebalancing από την UEFA.

Αρχικά, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα είναι απευθείας στη League Phase της διοργάνωσης.

Παράλληλα, Ολυμπιακός και Μπόντο/Γκλιμτ θα «κερδίσουν» έναν γύρο και θα είναι στον τρίτο προκριματικό!

Επομένως, εύκολα καταλαβαίνει κανείς το γιατί οι Πειραιώτες θα «κοιτούν» έντονα την Άστον Βίλα, τις επόμενες ώρες.