O Ολυμπιακός «καρδιοχτύπησε» απέναντι στον Άρη (01/11, 2-1) και για να πάρει το «τρίποντο» χρειάστηκε τρεις φάσεις, που δεν ήταν γκολ, αλλά αποδείχθηκαν καθοριστικές!

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με νίκες την πορεία του στη Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξένησαν για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης τον Άρη (01/11, 2-1), σε ένα ματς που έμεινε «ανοιχτό», μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ευχαριστούμε για τη στήριξή σας! Συνεχίζουμε όλοι μαζί! 🔴⚪️👊🏻 pic.twitter.com/1ytoCES52B — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 1, 2025

Μπορεί οι Ντανιέλ Ποντένσε και Μεχντί Ταρέμι να έκαναν τη δουλειά, που… φάνηκε. Ωστόσο, υπάρχουν τρεις φάσεις, που αν είχαν διαφορετική κατάληξη πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να μην κέρδιζε!

Κι όμως, τρία «στοπ» ήταν υπερπολύτιμα για το τελικό αποτέλεσμα κι ας κάνουν τα γκολ τη διαφορά στο ποδόσφαιρο!

Τα «τρία» στοπ του Ολυμπιακού

Οι Πειραιώτες πήραν «κεφάλι» στο σκορ στο 49ο λεπτό, μετά από γκολ του Ντανιέλ Ποντένσε.

Όμως, λίγο έλειψε να δεχτούν την άμεση ισοφάριση. Ο Χρήστος Μουζακίτης έκανε ένα κακό γύρισμα και ο Πιόνε Σίστο εκμεταλλεύτηκε αυτήν την ευκαιρία και κατευθύνηκε προς την εστία του Κωνσταντή Τζολάκη.

Ωστόσο, ο Κοστίνια με τάκλιν πρόλαβε να «κόψει» το σουτ του Δανού ποδοσφαιριστή.

𝙈𝙚𝙝𝙙𝙞 𝙏𝙖𝙧𝙚𝙢𝙞 on 🔥 pic.twitter.com/qxEkpeFKAe — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 1, 2025

Στο 84ο λεπτό και με το σκορ στο 2-1 ήρθε η σειρά του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα πήρε τις κόντρες και πλάσαρε από κοντά, ώστε να κάνει το 2-2!

Ωστόσο, ο Κωνσταντής Τζολάκης τού είπε «όχι». Ο Άρης έχοντας μείνει με παίκτη παραπάνω από το 71ο λεπτό συνέχιζε να πιέζει και έφτασε κοντά στην ισοφάριση ξανά.

Αυτή τη φορά, στο 89ο λεπτό ο Μιχάλης Παναγίδης πλάσαρε και η μπάλα είχε πορεία προς την εστία.

Ωστόσο, ο Ροντινέι από το… πουθενά με προβολή τού έβαλε ακόμα ένα «στοπ»!

Μπορεί οι Κοστίνια, Ροντινέι και Κωνσταντίνος Τζολάκης να μην σκόραραν, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός τούς «οφείλει» ένα… μερίδιο από τη νίκη του.

Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες τα τρία «στοπ» του Ολυμπιακού: