Η σεζόν για τον ΠΑΟΚ δεν «έκλεισε» με τον ιδανικό τρόπο, καθώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετική, αν τρία ματς είχαν άλλη κατάληξη.

Ο ΠΑΟΚ δεν «έκλεισε» με θετικό πρόσημο τη φετινή σεζόν. Οι Θεσσαλονικείς «κουβαλούσαν» τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ενώ στη Stoiximan Super League τερμάτισαν στην τρίτη θέση.

Επομένως, θα έχουν ένα δύσκολο «ταξίδι» στην Ευρώπη, καθώς θα ξεκινήσουν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Όλη η σεζόν του ΠΑΟΚ θα μπορούσε να είχε μία διαφορετική εξέλιξη, αν τρία ματς είχαν άλλο φινάλε.

Για την ακρίβεια, αν ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε καταφέρει να «κλειδώσει» τρεις νίκες, σε αναμετρήσεις που είχε το «πάνω χέρι».

Τα τρία ματς που «σημάδεψαν» τη σεζόν του ΠΑΟΚ

Πηγαίνουμε στην τελευταία «στροφή» της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν ταξιδέψει στον Βόλο. Μόλις στο 13ο λεπτό μπόρεσαν να πάρουν το προβάδισμα με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος άλλαξε οριστικά το ματς. Η ομάδα της Μαγνησίας με ανατροπή πήρε το «τρίποντο» στις καθυστερήσεις και ο ΠΑΟΚ από την πρώτη θέση «έπεσε» στην τρίτη, μέσα σε λίγα λεπτά.

Πηγαίνουμε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Οι Θεσσαλονικείς και πάλι πήραν το προβάδισμα.

Αυτή τη φορά ήταν ο Γιάννης Μιχαηλίδης στο 14ο λεπτό που με κεφαλιά έκανε το 1-0. Παρ’ όλα αυτά, ο ΟΦΗ δεν το έβαλε κάτω, το ματς «οδηγήθηκε» στην παράταση και οι Κρητικοί κατέκτησαν το τρόπαιο.

Και όχι μόνο αυτό, καθώς μπόρεσαν να «κλειδώσουν» και το «καλό εισιτήριο» που τους πάει στα Play Offs του Europa League!

Τελευταία αγωνιστική των Play Offs και Παναθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ (18/05, 2-2). Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πηγαίνει στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν «ματιές» και στην Allwyn Arena, με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει στο 71ο λεπτό τον Ολυμπιακό.

Αποτέλεσμα που δίνει τη δεύτερη θέση στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, στο 80ό λεπτό, ο Βισέντε Ταμπόρδα κάνει το 2-2 και αλλάζει τα δεδομένα, «στέλνοντας» τους Θεσσαλονικείς στην τρίτη θέση.

Τρία ματς για τον «Δικέφαλο του Βορρά», που αν και είχε το προβάδισμα τού «σημάδεψαν» όλη τη σεζόν «πληγώνοντάς» τον.