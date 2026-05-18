Τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς για το μεταγραφικό καλοκαίρι της ΑΕΚ που ακολουθεί;

Ο Μάρκο Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στον τίτλο της Stoiximan Super League, στην πρώτη του χρονιά στον πάγκο της ομάδας.

Ο Σέρβος τεχνικός, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά τη φιέστα και το ματς με τον Ολυμπιακό (17/05, 1-1), αναφέρθηκε και στις μεταγραφικές υποθέσεις της ομάδας, που θα έρθουν στο ερχόμενο καλοκαίρι.

«Το ροτέισον και η αλλαγή παικτών στο δεύτερο μισό της σεζόν περιορίστηκε κάπως. Ηταν φυσιολογικό. Ενας προπονητής θέλει να βλέπει τους παίκτες του σε διάφορες συνθήκες. Στην τελική ευθεία αποφασίζεις να εμπιστευτείς παίκτες που έχουν δείξει πράγματα σε όλες τις συνθήκες.

Θα παραμείνει η ραχοκοκαλιά. Ηταν ευτυχές ότι ήμασταν υγιείς στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ειχαμε τον Σαχαμπό, τον Γκεοργκίεφ, τον Καλοσκάμη. Θα χρειαστούν 3-4 παίκτες. Όχι 10.

Παίκτες να μπουν στην 11άδα, να ανεβάσουν το επίπεδο της έντασης. Θα χρειαστούμε άλλον έναν εκεί, να ανεβάσει την ένταση και τον ανταγωνισμό. Έχω παίκτες να ανεβάσουν την ποιότητα παραπάνω και σας ανέφερα έναν», ανέφερε χαρακτηριστικά, ερωτηθείς για το αν η ΑΕΚ θα χρειαστεί ενίσχυση με πιο αξιόπιστες λύσεις.