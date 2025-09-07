Ο Ολυμπιακός «ενεπλάκη» ξανά στην υπόθεση του Κέβιν Σενόν. Τι ισχύει, όμως, στην πραγματικότητα;

Μπορεί οι λίστες των ποδοσφαιριστών που θα αγωνιστούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να έχουν υποβληθεί, όμως η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα παραμένει «ανοιχτή», για λίγες ημέρες ακόμα. Έτσι, συνεχίζουν να εμφανίζονται ονόματα στα ρεπορτάζ των ομάδων και ο Ολυμπιακός «συνδέθηκε» ξανά με έναν ποδοσφαιριστή που είχε εμφανιστεί στο προσκήνιο το καλοκαίρι.

Ο Κέβιν Σενόν της Μπόκα Τζούνιορς είχε ακουστεί για τους Πειραιώτες, όταν ακόμα αναζητούσαν στη μεταγραφική αγορά έναν εξτρέμ.

Εκείνη την περίοδο, ο 24χρονος εξτρέμ φαινόταν πως ήθελε να μετακομίσει στην Ελλάδα, για να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Παρ’ όλα αυτά, το deal δεν προχώρησε, καθώς δεν επιτεύχθηκε συμφωνία ανάμεσα στους συλλόγους.

Σενόν ξανά στο προσκήνιο

Ο Αργεντίνος δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, πάντως, αναφέρει πως ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει στη διεκδίκηση του Σενόν.

Ο εξτρέμ της Μπόκα δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής με την ομάδα του και έτσι, φαίνεται πως αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Πέρα από τους Πειραιώτες, στην υπόθεση έχει «εμπλακεί» και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με τον Γκρόβα να αναφέρει πως οι δύο ομάδες έχουν καταθέσει προτάσεις στην Μπόκα Τζούνιορς.

🚨Kevin Zenón, con chances latentes de emigrar en éste mercado.



👉🏾Desde 🇬🇷 y 🇷🇺 enviaron ofertas por el zurdo que son evaluadas por #Boca.



📌El futbolista no juega hace más de un mes.



📍#olympiacos y #cska son dos equipos que pujan por él. pic.twitter.com/Y4fJsKlElW — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 7, 2025

Γιατί είναι δύσκολο;

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως ένα τέτοιο σενάριο μοιάζει δύσκολο να επαληθευτεί.

Ο λόγος είναι αρκετά απλός. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει «κλείσει» τα κενά του στις θέσεις των εξτρέμ. Είναι χαρακτηριστικό πως, τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στη διάθεσή του, για τη συγκεκριμένη θέση, τους Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, Σταύρο Πνευμονίδη, Ντανιέλ Ποντένσε, ενώ μπορούν να αγωνιστούν και οι Ρεμί Καμπελά, Γιουσούφ Γιαζίτσι, Τσικίνιο και Ροντινέι.

Επομένως, φαντάζει απίθανο να κινηθούν για την απόκτηση ενός ακόμα ποδοσφαιριστή, σε αυτή τη θέση.