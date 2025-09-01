Ο Ντανιέλ Ποντένσε επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Στο «σπίτι» του, εκεί που θέλει να βρίσκεται. Όχι επειδή το λέει μόνο, αλλά κυρίως, διότι το έχει ήδη αποδείξει με τις πράξεις του.

Ντανιέλ Ποντένσε στα «ερυθρόλευκα», μέρος τρίτο. Ο Ολυμπιακός φέρνει ξανά στο Λιμάνι έναν παίκτη, που συνδέθηκε όσο λίγοι με τον σύλλογο και αγαπήθηκε ακόμα περισσότερο από τους φιλάθλους.

Ο Πορτογάλος «ερωτεύθηκε» τους Πειραιώτες. Λατρεύει την Ελλάδα και τη ζωή της, το γήπεδο, την ατμόσφαιρα, τα πάντα. Το δηλώνει σε κάθε περίσταση, με την πρώτη ευκαιρία.

Δύσκολα θα έμενε για μεγάλο διάστημα μακριά από τον Πειραιά. Εν τέλει, έλειψε μόλις για έναν χρόνο, μέχρι να επιστρέψει για την τρίτη θητεία του. Πάντως, ακόμα και μέσα σε αυτό το διάστημα φρόντισε να έρθει, επισκεπτόμενος μάλιστα το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε αγώνα του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Το περασμένο καλοκαίρι, η επιλογή του να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία «πλήγωσε» αρκετούς φίλους των «ερυθρολεύκων». Η αλήθεια, όμως, είναι πως «πλήγωσε» και τον ίδιο.

Βρέθηκε σε ένα «σταυροδρόμι» και επέλεξε να πάρει τον δρόμο, που θεωρούσε ως καλύτερη επιλογή για την οικογένειά του. Κάτι που ξεκαθάρισε και στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Οι δύο αλήθειες

Εκείνο το μήνυμα έκρυβε δύο αλήθειες για τον Ποντένσε. Ο βραχύσωμος εξτρέμ διάλεξε ένα δύσκολο μονοπάτι για τον ίδιο. Ποτέ, όμως, δεν ξέχασε τον Ολυμπιακό, όπως ακριβώς είχε πει.

«Νιώθω ότι σας απογοητεύω. Αξίζατε περισσότερα από μένα. Αλλά στο τέλος ελπίζω να καταλάβετε την απόφασή μου. Φεύγω τώρα αλλά όχι οριστικά και για τα καλά. Δεν μπορώ να σκεφτώ να μην ξαναπαίξω με τα ερυθρόλευκα. Μακάρι να γίνει αυτό. Τα λέμε σύντομα», κατέληγε στο αποχαιρετιστήριό του μήνυμα ο Ποντένσε.

Έναν χρόνο αργότερα, έμελλε να φορέσει και πάλι την «ερυθρόλευκη». Η ώρα να εκπληρώσει την υπόσχεσή του δεν άργησε.

Η έτερη αλήθεια αφορά τα συναισθήματά του. «Πιστεύω πώς η ομάδα, η χώρα ή ο Ολυμπιακός και οι οπαδοί του δεν θα έχουν μεγαλύτερο οπαδό από εμένα. Θα μπορούσα να είμαι εδώ και να μιλάω όλη μέρα για τα συναισθήματά μου και την ευτυχία μου για εσάς και ακόμα δεν θα μπορούσα να είμαι κοντά σε αυτό που πραγματικά είστε».

Δύο εικόνες, μία πρόσφατη και μία παλαιότερη, έρχονται να επιβεβαιώσουν και πάλι τα λεγόμενα του Πορτογάλου. Δύο στιγμές που είναι πανομοιότυπες, σε διαφορετικό όμως πλαίσιο.

Οι δύο εικόνες

Λίγους μήνες μετά την πώλησή του στη Γουλβς, ο Ποντένσε είχε επιστρέψει ως αντίπαλος στο Γ. Καραϊσκάκης, λόγω της «διασταύρωσης» των δύο ομάδων στο Europa League.

Τότε, όταν μπήκε στα αποδυτήρια του φαληρικού γηπέδου «λύγισε». Χαιρέτησε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, με δάκρυα στα μάτια. Ακόμα κι αν είχαν περάσει μόλις μερικοί μήνες, ένιωθε κάτι να του λείπει.

Screenshot

Η εικόνα επαναλήφθηκε λίγο πριν αποχωρήσει για δεύτερη φορά. Σε αγώνα με την ΑΕΚ, στο Γ. Καραϊσκάκης, έγινε αλλαγή, αποθεώθηκε και ξέσπασε σε δάκρυα. Ήξερε πως αυτό, ίσως, ήταν το τελευταίο του ματς με τα «ερυθρόλευκα».

Credits: Intime

Η ιστορία, όμως, δεν είχε τελειώσει ακόμα. Το βιβλίο του Ποντένσε με τον Ολυμπιακό είναι σπάνιο και έχει πολλά «κεφάλαια» να προσφέρει.