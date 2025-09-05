Η Μπαρτσελόνα ετοίμασε μία ειδική παρουσίαση για τον Ολυμπιακό, ξεχωρίζοντας τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και ορισμένους ποδοσφαιριστές των «ερυθρολεύκων».

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, συμμετέχοντας στη League Phase, όπου θα βρει απέναντί του μερικούς τους «γίγαντες» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ανάμεσα στις ομάδες που θα αντιμετωπίσει, είναι και η Μπαρτσελόνα. Οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν απέναντι στους Καταλανούς στη Βαρκελώνη (21/10), για την 3η αγωνιστική.

Οι «μπλαουγκράνα» ετοίμασαν μία παρουσίαση των αντιπάλων τους, την οποία και δημοσίευσαν στην επίσημη ιστοσελίδα τους. Σε αυτήν βρίσκεται, φυσικά, και ο Ολυμπιακός.

Μέσα από το συγκεκριμένο αφιέρωμα, η Μπαρτσελόνα επαίνεσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον αρχιτέκτονα των Πειραιωτών, σε αυτήν την επιστροφή στο Champions League.

Παράλληλα, μερικοί από τους παίκτες του Ολυμπιακού, στους οποιους γίνεται ειδική μνεία, είναι οι Τζολάκης, Ροντινέι, Τσικίνιο και Ελ Κααμπί, με τον τελευταίο να θεωρείται ως η μεγαλύτερη απειλή για την άμυνα της Μπαρτσελόνα.

Ολυμπιακός: Η ευρωπαϊκή λίστα του για τη League Phase του Champions League Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές, που θα έχει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη League Phase του Champions League!

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην ιστορία και τα επιτεύγματα του Ολυμπιακού, με την κατάκτηση του Conference League τον Μάιο του 2024 να ξεχωρίζει. Παράλληλα, παρουσιάζεται το ιστορικό του Μεντιλίμπαρ καθώς και των Γκαρθία – Μαρτίνς στις αναμετρήσεις με την Μπαρτσελόνα.