Ολυμπιακός και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν δώσει τα χέρια για νέο συμβόλαιο, που θα βάλει σε μία ιδιαίτερη λίστα τον Βάσκο τεχνικό!

Ο Ολυμπιακός και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φαίνεται πως έφτασαν σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο!

Η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρωνόταν το επερχόμενο καλοκαίρι, αλλά υπήρχε επιθυμία για ανανέωση.

Το μόνο που απομένει είναι η επισημοποίηση, καθώς οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα… χέρια. Με αυτόν τον τρόπο, ο Βάσκος τεχνικός έχει την ευκαιρία να μπει σε ένα πάρα πολύ «κλειστό» κλαμπ.

Κι αυτό, γιατί την τελευταία 15ετία, μόνο ένας προπονητής, κάθισε στον πάγκο των Πειραιωτών για -τουλάχιστον- τέσσερις διαφορετικές σεζόν!

Μεντιλίμπαρ, μόλις ο δεύτερος

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήρθε στην Ελλάδα τον Φλεβάρη του 2024 και στην πρώτη του -μισή- σεζόν κατέκτησε το Conference League!

Ακόμα και αν υπέγραψε, για λίγους μήνες, η ανανέωση ήρθε σύντομα. Ο Ολυμπιακός πορεύτηκε και την προηγούμενη σεζόν μαζί του, κατακτώντας το νταμπλ στην Ελλάδα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ξανά για επέκταση της συνεργασίας τους, μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Μάλιστα, η επισημοποίηση της συμφωνίας ήρθε στο ματς με τον ΟΦΗ, που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια «ζωής» των «ερυθρολεύκων»!

Μπορεί ο Ισπανός προπονητής να έχει ακόμα αρκετούς μήνες μπροστά του για να τελειώσει η -μέχρι τώρα- συμφωνία του, αλλά όλα δείχνουν ότι έχουμε νέο deal.

Και πάλι, για έναν χρόνο. Δηλαδή, μέχρι το καλοκαίρι του 2027! Αν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κάνει «ντεμπούτο» και τη σεζόν 2026-27, τότε θα γίνει μόλις ο δεύτερος που θα έχει τέσσερις διαφορετικές αγωνιστικές χρονιές στον Ολυμπιακό την τελευταία 15ετία σε μία θητεία!

Ο μοναδικός που το έχει καταφέρει είναι ο Πέδρο Μαρτίνς, που ήταν από το 2018 έως και τον Αύγουστο του 2022 στον Πειραιά! Δηλαδή, συνολικά πέντε διαφορετικές σεζόν!

Κανείς άλλος προπονητής από το 2010 και μετέπειτα δεν έχει καταφέρει ό,τι «αγκαλιάζει» ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

