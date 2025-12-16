Δύο διαφορετικές αναμετρήσεις, αλλά με τον ίδιο αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε κάτι πολύ «παράδοξο» απέναντι στον Βόλο.

Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να «ανοίξει» τον 2ο γύρο της Stoiximan Super League με νίκη. Η πρώτη ομάδα, που έβγαλε από το «μπλοκάκι» του -τουλάχιστον μέχρι πρότινος- είναι ο Βόλος.

Κι αυτό, γιατί οι δύο ομάδες μπορούν να συναντηθούν μονάχα στα Play Outs/Play Offs ή στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Το «ζευγάρι» τελικά… μοιράστηκε ακριβώς στη μέση στο πρωτάθλημα, καθώς είχαμε μία νίκη από κάθε πλευρά.

Ωστόσο, αν δούμε τα στατιστικά των δύο αναμετρήσεων θα βρούμε κάτι πάρα πολύ «παράδοξο»!

Ντέσερς σημαίνει, γκολ ανά 74′ για τον Παναθηναϊκό Το στατιστικό που δείχνει πόσα πράγματα «παίρνει» ο Παναθηναϊκός, όταν ο Σίριλ Ντέσερς είναι «παρών», έστω και για λίγα λεπτά.

Το «παράδοξο» του Παναθηναϊκού απέναντι στον Βόλο

Γυρνάμε τον χρόνο πίσω και στην 1η μέρα του Νοέμβρη. Τότε, ο Παναθηναϊκος είχε ταξιδέψει στον Βόλο, για να αντιμετωπίσει την ομάδα της Μαγνησίας.

Όμως, ήρθε η πρώτη ήττα στην «εποχή Ράφα Μπενίτεθ», μιας και έχασε με 1-0 από το τέρμα του Λάζαρο Λάμπρου. Σε ένα παιχνίδι, όπου δημηιούργησε πολλές ευκαιρίες είχε την κατοχή της μπάλας και «άξιζε» περισσότερα γκολ από τους αντιπάλους του!

Κι όμως, καθώς οι τελικές ήταν 5-15 και 2-4 στην εστία, η κατοχή 30-70%, ενώ τα xGoals 0.34 έναντι 2.11 σύμφωνα με το Flashscore, με τους «πράσινους» να υπερτερούν παντού.

Λίγες εβδομάδες αργότερα οι δύο ομάδες τα «είπαν» ξανά. Αυτή τη φορά, ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να πάρει το «τρίποντο», αλλά τα στατιστικά έλεγαν «αντίθετα» πράγματα!

Αυτή τη φορά, ήταν ο Βόλος που είχε υπέρ του την κατοχή (44-56%), τις τελικές (7-11), τα σουτ εντός εστίας (2-4), αλλά και τα xGoals (1.10 – 1.21)!

Ωστόσο, ο δείκτης του σκορ έδειξε 2-1 για τον Παναθηναϊκό! Δύο αναμετρήσεις, δύο διαφορετικά ματς, ίδιοι προπονητές στον πάγκο, αλλά η νίκη ήρθε για την ομάδα, που πάντα «υστερούσε» στα στατιστικά.