Το στατιστικό που δείχνει πόσα πράγματα «παίρνει» ο Παναθηναϊκός, όταν ο Σίριλ Ντέσερς είναι «παρών», έστω και για λίγα λεπτά.

Ο Σίριλ Ντέσερς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Παναθηναϊκός-Βόλος: σκόραρε, κέρδισε πέναλτι και όταν χρειάστηκε να παρέμβει ο Λαφόν, το έπραξε, αποκρούοντας το πέναλτι.

Επιστρέφοντας στον Σίριλ Ντέσερς, πάντως, είναι προφανές, για ακόμα ένα ματς που δίνει το «παρών», πόσο διαφορετικός είναι ο Παναθηναϊκός, όταν αυτός βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο.

Ο έμπειρος φορ είναι μέσα σε γκολ του Παναθηναϊκού κάθε 74 λεπτά! Συγκεκριμένα έχει σκοράρει 3 φορές: απέναντι στη Καλλιθέα, τον Ολυμπιακό και τον Βόλο.

Όλα τα τέρματα στη Λεωφόρο, όλα ως βασικός. Παράλληλα, στην αναμέτρηση με την θεσσαλική ομάδα, κέρδισε με ατομική ενέργεια το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Τάσος Μπακασέτας, δίνοντας κατά κάποιον τρόπο μία ασίστ σε συμπαίκτη του.

Έτσι, στα 274′ που έχει αγωνιστεί συνολικά φέτος, έχει τρία γκολ και μία ασίστ, άρα ανά 74′ περίπου, είτε σκοράρει γκολ, είτε «φτιάχνει» γκολ για τους συμπαίκτες του!

Ένα πραγματικά εντυπωσιακό στατιστικό, που δείχνει πόσο αλλάζει ο Παναθηναϊκός, και πόσο πιο επικίνδυνος γίνεται επιθετικά, όταν ο Σίριλ Ντέσερς βρίσκεται στην ενδεκάδα.