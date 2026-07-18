Ο Ζότα Σίλβα με το… καλησπέρα έκανε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να «χαμογελούν» και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, χάρη σε πέντε λέξεις!

Το πρώτο «τεστ» του Ολυμπιακού, μετά την επιστροφή του στην Ολλανδία, είχε και ένα ονοματεπώνυμο.

Οι Πειραιώτες κέρδισαν με 3-1 τη Φορτούνα Σιτάρντ (17/08), με τον Ζότα Σίλβα να φωνάζει «παρών» με το… καλησπέρα.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ανήκει εδώ και λίγες εβδομάδες στους «ερυθρόλευκους». Μάλιστα, είχε χάσει ένα μέρος της προετοιμασίας, γιατί γεννήθηκε το πρώτο του παιδί.

Παρ’ όλα αυτά, έδειξε να έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, πετυχαίνοντας χατ-τρικ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του.

Κι όχι μόνο αυτό, αφού η συνολική του παρουσία ήταν πάρα πολύ θετική, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού σίγουρα να «χαμογελούν». Το ίδιο ισχύει και για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά για διαφορετικούς λόγους.

Ο Βάσκος προπονητής προφανώς και θα είναι χαρούμενος με την απόδοση του παίκτη του. Όμως, τα όσα «άκουσε», μετά τη λήξη του ματς θα του έδωσαν μία μεγαλύτερη χαρά.

Η χαρά του Μεντιλίμπαρ, με τις τέσσερις λέξεις του Ζότα Σίλβα

Ο Ζότα Σίλβα -σχεδόν- σε όλη την καριέρα του δεν είχε «σταθερή» θέση. Ναι μεν, έπαιζε κυρίως στα εξτρέμ, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ως: «10άρι», ή ακόμα και «ψευτοεννιάρι».

Στην πρώτη του παρουσία ο χώρος δράστης του ήταν πίσω από τον επιθετικό, ώστε να δημιουργεί απειλές, αλλά και να πιέζει ψηλά.

Στο τέλος της αναμέτρησης ρωτήθηκε από τους απεσταλμένους του Τύπου, για το ποια είναι η θέση που νιώθει πιο «άνετα».

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έδωσε μία ξεκάθαρη απάντηση, καθώς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γενικά αισθάνομαι καλά σε όλες τις θέσεις. Είτε παίζω σαν εξτρέμ είτε σαν επιθετικός είτε λίγο πίσω από τον επιθετικό σαν κρυφός φορ. Θα παίξω όπου μου ζητηθεί όπου η ομάδα με χρειάζεται και γενικά θεωρώ πως μπορώ να δώσω πολλά πράγματα στην ομάδα».

Μερικές δηλώσεις που σίγουρα θα έκαναν «χαρούμενο» τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς έχουμε δει πως πολλές φορές κάνει «πειράματα» μεσοεπιθετικά, με παίκτες που παίζουν σε πολλές θέσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Μπάμπης Κωστούλας που αποτελεί παρελθόν και είχε παίξει από σέντερ φορ, «10άρι», μέχρι και εξτρέμ.

Με τον Βάσκο τεχνικό του Ολυμπιακού εκτός από το χατ-τρικ να κρατάει και το: «θα παίξω όπου μου ζητηθεί», από τον Ζότα Σίλβα.