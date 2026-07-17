Η υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, όμως στην ΑΕΚ φαίνεται πως υπάρχει ήδη πλάνο για την επόμενη μέρα.

Όπως προκύπτει τις τελευταίες ώρες και από το Μεξικό, η Μοντερέι διατίθεται να πληρώσει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων στην ΑΕΚ, για την απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα.

Έτσι, ο Μεξικανός χαφ φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην αποχώρησή του από την «Ένωση», μετά από τέσσερα χρόνια γεμάτα επιτυχίες και διακρίσεις.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, η Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα πήρε απόφαση να «ξεκλειδώσει» μια και καλή την υπόθεση, καταβάλλοντας τη ρήτρα αποδέσμευσης του ποδοσφαιριστή στην ΑΕΚ, ενώ προσφέρει στον ίδιο τετραετές συμβόλαιο, με αποδοχές που φτάνουν στα 3 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

🚨 [𝙀𝙓𝘾𝙇𝙐𝙎𝙄𝙑𝙊] Orbelín Pineda es refuerzo de Rayados. Ya hay acuerdo total entre todas las partes. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/o6VeT6CyLh pic.twitter.com/WsHmfuRhmi — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 17, 2026

Από εκεί και πέρα, ένας έτερος δημοσιογράφος, ο Φελίπε Γκαλίντα, πηγαίνει την υπόθεση ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας πως ο Πινέδα ετοιμάζεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη νέα του ομάδα.

«Ο Ορμπελίν Πινέδα θα γίνει ποδοσφαιριστής της Μοντερέι, πραγματοποιώντας την ευχή του Ματίας Αλμέιδα. Στελέχη του συλλόγου ταξίδεψαν στο Κερετάρο για να γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στον ποδοσφαιριστή. Θα υπογράψει τις προσεχείς ημέρες και θα έρθει την προσεχή εβδομάδα. Το τέλος μίας σαπουνόπερας πλησιάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκαλίντα.

Orbelin Pineda sería Rayado… el deseo de Matías Almeyda.



El Club Monterrey viajó a Querétaro para realizarle las pruebas médicas al jugador.



Firmaría en los próximos días y llegaría la próxima semana.



Se acerca el fin de la novela.@mmdeportesmx @rg690 pic.twitter.com/YdwXQvWOIy — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) July 17, 2026

Πάντως, η ΑΕΚ δεν «σοκάρεται» σε καμία περίπτωση από την συγκεκριμένη εξέλιξη. Αν και ήταν ένας ποδοσφαιριστής κομβικός για την ομάδα του Νίκολιτς, η «Ένωση» είχε ήδη στο «μυαλό» της πως ίσως υπήρχε μία τέτοια εξέλιξη.

Έτσι, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει ήδη ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, όντας ένα βήμα μπροστά, αλλά και έτοιμος για το σενάριο αποχώρησης του Ορμπελίν Πινέδα, όπως είχε τονίσει και ο Άκης Γεωργίου στην εκπομπή «Muchachos» στους Betarades.

Μένει να φανεί εάν θα προκύψει μέσα στο επόμενο διάστημα το όνομα του παίκτη που έχει ξεχωρίσει στη λίστα που έχει στα χέρια του ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ.