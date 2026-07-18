Μπορεί ο Ορμπελίν Πινέδα να είναι ένας παίκτης που ο Ματίας Αλμέιδα πάντα «ζητάει», αλλά ένας άλλος πρώην «κιτρινόμαυρος» ανήκει στην «κορυφή»!

Η ΑΕΚ λέει «αντίο» στον Ορμπελίν Πινέδα. Η Μοντερέι αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα των 8.000.000 ευρώ, ώστε να αποκτήσει τον Μεξικανό χαφ, και να τον κάνει μία από τις ακριβότερες πωλήσεις της «Ένωσης».

Μεγάλο ρόλο σε αυτήν τη «μετακίνηση» έπαιξε τόσο η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή, όσο και ο Ματίας Αλμέιδα.

Το πλάνο της ΑΕΚ για την μετά-Πινέδα εποχή Η υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, όμως στην ΑΕΚ φαίνεται πως υπάρχει ήδη πλάνο για την επόμενη μέρα.

Ο Αργεντινός προπονητής ξεκίνησε ένα νέο βήμα στην καριέρα του και ήθελε να έχει μαζί του και τον πρώην παίκτη του.

Έτσι και αλλιώς, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι γνωστό πως ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ «τρέφει» μεγάλη εκτίμηση για τον Ορμπελίν Πινέδα.

🚨 [𝙀𝙓𝘾𝙇𝙐𝙎𝙄𝙑𝙊] Orbelín Pineda es refuerzo de Rayados. Ya hay acuerdo total entre todas las partes. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/o6VeT6CyLh pic.twitter.com/WsHmfuRhmi — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 17, 2026

Έχουν συνεργαστεί πολλές φορές και του έχει μεγάλη εμπιστοσύνη, για τα όσα μπορεί να κάνει στον αγωνιστικό χώρο.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και αν είναι ο «αγαπημένος» παίκτης στις μεταγραφές του Ματία Αλμέιδα, άλλος έχει μία πρωτιά. Και μάλιστα, είναι κάτι παραπάνω από γνωστός στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ.

🚨 Orbelín Pineda ya firmó con Rayados🔵⚪



La operación está cerrada. Tras aprobar los exámenes médicos realizados en Querétaro, el mediocampista mexicano firmó su contrato y se convertirá oficialmente en nuevo jugador del Monterrey.



Solo resta que viaje a la Sultana del Norte… pic.twitter.com/nC367i9z5S — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 17, 2026

Οι μεταγραφές του Αλμέιδα έχουν για Νο.1 έναν πρώην παίκτη της ΑΕΚ

Ο Αργεντίνος προπονητής έχει κάνει αρκετές μεταγραφικές κινήσεις στις ομάδες που είναι. Ωστόσο, η πιο «συνηθισμένη» όλων είναι ο Ορμπελίν Πινέδα.

Ο Μεξικανός χαφ έχει γίνει παίκτης του στην Κουρετάρο, στην ΑΕΚ, ενώ σύντομα και στη Μοντερέι!

Το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης πως ο «γάμος» τους πάντα έχει και μία ακριβή μεταγραφή από πίσω.

Πιο συγκεκριμένα, η απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα στη μεξικανική ομάδα «κόστισε» 5.500.000 ευρώ, ενώ στους «κιτρινόμαυρους» 6.500.000 ευρώ.

Αν προσθέσουμε και τα 8.000.000 ευρώ που θα δαπανηθούν απ’ τη Μοντερέι θα μιλάμε συνολικά για τρεις μεταγραφές που συνολικά έκαναν 20.000.000 ευρώ!

Όμως, ακόμα και έτσι καμία εξ αυτών δεν αποτελεί ρεκόρ, για μία μονάχα από απόκτηση ποδοσφαιριστή, για τα «χέρια» του Ματίας Αλμέιδα.

Ποιος είναι στην κορυφή; Ο Ροδόλφο Πιζάρο! Κι όμως, αφού το 2017 η Πατσούκα είχε δαπανήσει 14.750.000 ευρώ, ώστε να ικανοποιήσει τα «θέλω»!

Μέχρι και σήμερα αυτή είναι η πιο «τσουχτερή» του απόκτηση, ακόμα και αν η μεταγραφική του λίστα έχει για «αγαπημένο» παίκτη τον Ορμπελίν Πινέδα.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις μεταγραφές του Ματίας Αλμέιδα.