Το βράδυ της Πέμπτης (17/07), στον Άλιμο, διεξήχθη η κλήρωση της Stoiximan Super League, για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.
Οι ομάδες έμαθαν το πρόγραμμά τους για τη νέα σεζόν, αλλά και τις ημερομηνίες που θα διεξαχθούν τα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας.
Μάλιστα, οι πρώτες μεγάλες αναμετρήσεις δεν αναμένεται να αργήσουν πολύ. Μόλις την 3η αγωνιστική, θα υπάρχουν δύο ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ τον Άρη.
Παράλληλα, ντέρμπι θα υπάρχει και στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα για τα ντέρμπι της φετινής σεζόν στη Stoiximan Super League:
3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
- ΑΕΚ – Άρης
4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
- ΠΑΟΚ – Άρης
6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
- Άρης – Ολυμπιακός
- ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- Παναθηναϊκός – Άρης
14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026
- Άρης – ΑΕΚ
16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027
- Άρης – ΠΑΟΚ
17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027
- Άρης – Παναθηναϊκός
21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027
- Ολυμπιακός – Άρης
24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός
26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός