Οι ημερομηνίες που θα διεξαχθούν τα ντέρμπι της Stoiximan Super League, για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Το βράδυ της Πέμπτης (17/07), στον Άλιμο, διεξήχθη η κλήρωση της Stoiximan Super League, για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Οι ομάδες έμαθαν το πρόγραμμά τους για τη νέα σεζόν, αλλά και τις ημερομηνίες που θα διεξαχθούν τα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας.

Μάλιστα, οι πρώτες μεγάλες αναμετρήσεις δεν αναμένεται να αργήσουν πολύ. Μόλις την 3η αγωνιστική, θα υπάρχουν δύο ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ τον Άρη.

Παράλληλα, ντέρμπι θα υπάρχει και στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα για τα ντέρμπι της φετινής σεζόν στη Stoiximan Super League:

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

ΑΕΚ – Άρης

4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026

ΠΑΟΚ – Άρης

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026

Άρης – Ολυμπιακός

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – Άρης

14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026

Άρης – ΑΕΚ

16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027

Άρης – ΠΑΟΚ

17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027

Άρης – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027

Ολυμπιακός – Άρης

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Αναλυτικά, ολόκληρο το πρόγραμμα της Stoiximan Super League: