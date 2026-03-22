Ο Ολυμπιακός εμφανίζει ένα «μοτίβο» που… κλειδώνει κάθε αντίπαλο στο πρώτο ημίχρονο και κρατά μία πρωτιά στα 11 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός θέλει να ολοκληρώσει με νίκη την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League, για να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Οι Πειραιώτες υποδέχονται την ΑΕΛ (22/03, 19:00), στο Γ. Καραϊσκάκης, ακριβώς πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων, αλλά και την έναρξη των Play Offs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Μετά την άνετη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ (14/03, 0-3) στο Παγκρήτιο, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα ψάξει ακόμα μία πειστική εμφάνιση, αυτή τη φορά μπροστά στο κοινό της.

Κάτι που παρουσιάζει ενδιαφέρον, πάντως, στην παρουσία των «ερυθρολεύκων» στο φετινό πρωτάθλημα, είναι δίχως αμφιβολία όσα συμβαίνουν στα πρώτα 45 λεπτά.

Ο «ερυθρόλευκος» γρίφος και η πρωτιά

Ο Ολυμπιακός, σε αυτές τις 25 αγωνιστικές της Stoiximan Super League, έχει δεχθεί μόλις δύο γκολ από τους αντιπάλους του στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου!

Αμφότερα σημειώθηκαν στην έδρα του, ενώ κόστισαν συνολικά πέντε βαθμούς. Το πρώτο ήρθε από τον Παντελίδη, όταν ισοφάρισε για την Κηφισιά σε 1-1 στο φαληρικό γήπεδο, με το αποτέλεσμα να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Έπειτα, ο Βισέντε Ταμπόρδα αποτέλεσε τον έτερο παίκτη που «πλήγωσε» τους Πειραιώτες στα πρώτα 45 λεπτά, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί τελικά με 1-0 εκτός έδρας στο ντέρμπι «αιωνίων».

Πέραν των δύο συγκεκριμένων τερμάτων, ο Ολυμπιακός δεν έχει δεχθεί κανένα άλλο στο φετινό πρωτάθλημα, στα πρώτα ημίχρονα των αγώνων του, ανεξαρτήτως έδρας!

Μάλιστα, το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι πως διατηρεί την πρωτιά σε αυτήν την κατηγορία, μεταξύ των 11 κορυφαίων πρωταθλημάτων της UEFA, αφού καμία άλλη ομάδα δεν έχει καταφέρει να δεχθεί λιγότερα γκολ, στο διάστημα των πρώτων ημιχρόνων.