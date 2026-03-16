Η κανονική περίοδος της Stoiximan Super League πλησιάζει στο τέλος της, καθώς απομένει μόνο μία αγωνιστική για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, έχουν αναγκάσει τους φίλους τους να αναζητούν τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Παράλληλα με τη μάχη για την πρώτη θέση, έντονο είναι το ενδιαφέρον και για τις ευρωπαϊκές θέσεις που μπορεί να προκύψουν μέσα από τα Playoffs των θέσεων 5-8, αλλά και για την παραμονή στην κατηγορία, η οποία θα κριθεί στα επερχόμενα Playouts.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το πρώτο κριτήριο κατάταξης είναι οι βαθμοί που έχουν συγκεντρώσει οι ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αν παραμένει η ισορροπία, εξετάζεται η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς, ενώ τρίτο κριτήριο αποτελεί η συνολική διαφορά τερμάτων στο πρωτάθλημα.

Αυτά ισχύουν σε περίπτωση ισοβαθμίας στην Super League

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων)

-Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων)

-Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων