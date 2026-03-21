Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την ΑΕΛ και οι ποδοσφαιριστές που έμειναν εκτός.

Με ορισμένες απουσίες ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση (Κυριακή 22/3, 19:00) απέναντι στην ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 26ης στροφής της Stoiximan Super League.

Στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Παναγιώτη Ρέτσο, ενώ εκτός έμεινε ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, καθώς και ο τραυματίας Σαντιάγο Έσε.

Παράλληλα, ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε στην επιλογή του έξι ξένους ποδοσφαιριστές, γεγονός που σημαίνει πως ένας εξ αυτών θα κοπεί την τελευταία στιγμή από την τελική αποστολή, προκειμένου να τηρηθεί το όριο των πέντε ξένων που ορίζουν οι κανονισμοί του πρωταθλήματος.

Οι ξένοι που έχουν συμπεριληφθεί είναι οι Μπρούνο, Ροντινέι, Αντρέ Λουίς, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Κλέιτον.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Μπότης, Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Κλέιτον.