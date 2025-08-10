Ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση για τον Νταβίντε Καλάμπρια, που σε ένα συγκεκριμένο σημείο «κερδίζει» πόντους.

Ο Παναθηναϊκός παραμένει στο «κυνήγι» του άλλοτε αρχηγού της Μίλαν, Νταβίντε Καλάμπρια. Όπως είναι λογικό, όμως, σε μία τέτοια υπόθεση, δεν «παίζει» μόνος.

Το πρωί του Σαββάτου (09/08), ο εκ των ειδικών στο ρεπορτάζ περί μεταγραφών, Εκρέμ Κονούρ, έδωσε το προβάδισμα στην κούρσα της απόκτησής του στη Λιλ.

Έπειτα, ακολούθησαν αρκετοί δημοσιογράφοι, μεταξύ άλλων ο Νικολό Σκίρα, που τόνισαν πως ο Παναθηναϊκός προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον Νταβίντε Καλάμπρια, ενώ ομάδα της Premier League «μπήκε» επίσης στην κούρσα.

🚨 Excl. – #Panathinaikos and a #PremierLeague’s club are interested in signing Davide #Calabria as a free agent. The greek club have offered to former AC Milan’s captain a contract until 2028. #transfers https://t.co/kBIK141oC8 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2025

Όπως είναι γνωστό, οι «πράσινοι» προσφέρουν μυθικό συμβόλαιο στον 28χρονο Ιταλό δεξιό μπακ, μεταξύ 1.7 και 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Το «κλειδί» στην υπόθεση, όμως, και αυτό που τονίζεται σε κάθε νέο tweet, είναι το τριετές συμβόλαιο.

Ακριβώς εκεί, εντοπίζεται το πιο ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί που έχει ο Παναθηναϊκός στην υπόθεση του Νταβίντε Καλάμπρια.

Σαφώς, και ομάδες όπως η Λιλ, από την άλλη, έχουν να παρουσιάσουν τα δικά τους δυνατά «χαρτιά», όπως την οικονομική τους δύναμη, αλλά και την εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Κάτι στο οποίο θα «κέρδιζε» πόντους ο Παναθηναϊκός, αν την Πέμπτη (14/08) περνούσε στα Play Offs του Europa League, εξασφαλίζοντας και τη League Phase του Conference League.