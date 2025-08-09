Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, ανέφερε γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει το προβάδισμα για τον Νταβίντε Καλάμπρια.

Ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει σούπερ πρόταση για την απόκτηση του Νταβίντε Καλάμπρια, αλλά δεν «παίζει» μόνος του.

Ο άλλοτε αρχηγός της Μίλαν είναι ελεύθερος, χωρίς ομάδα, και το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του είναι μεγάλο.

Όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος, ειδικός των μεταγραφών, Εκρέμ Κονούρ, η Λιλ έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του Καλάμπρια και όχι ο Παναθηναϊκός.

Παναθηναϊκός: Η μυθική πρόταση στον Καλάμπρια & γιατί δεν «παίζει» μόνος Ο Παναθηναϊκός προσφέρει μυθικό συμβόλαιο στον Νταβίντε Καλάμπρια και ο μόνος «κίνδυνος» είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο βασικός λόγος, όπως τονίζει, είναι η εξασφαλισμένη συμμετοχή της στη League Phase του Europa League. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί, θα πρέπει να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Σαχτάρ μετά το 0-0 (07/08) στο ΟΑΚΑ κι έπειτα της Σαμσουνσπόρ στα Play Offs.

Παράλληλα, τονίζει πως και στα οικονομικά δεδομένα, οι Γάλλοι προηγούνται.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Εκρέμ Κονούρ:

«Ο Νταβίντε Καλάμπρια έχει λάβει προσφορές από τη Λιλ και τον Παναθηναϊκό, αλλά η Λιλ προηγείται στην κούρσα λόγω της συμμετοχής της στο Europa League (απευθείας στη League Phase) και των οικονομικών δεδομένων».